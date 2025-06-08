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Задержка воды: вот как простая утренняя привычка устраняет вздутие живота

Спорт

Всегда было много разговоров о задержке воды, но, возможно, самое простое, логичное и реалистичное объяснение — гормоны, работающие против нас, — пришло от Кортни Кардашьян.

Целлюлит и растяжки
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Целлюлит и растяжки

"Нет ничего более раздражающего, чем саботировать все ваши усилия по фитнесу и диете из-за вздутия живота. Ваш пресс никогда не увидит дневного света, если он будет скрыт за эффектом задержки воды", — сказала она.

На самом деле, все больше и больше женщин страдают из-за того, что с полудня живот и ноги начинают задерживать жидкость и опухать.

Попробуйте делать сухую чистку тела деревянной щеткой, метод, о котором так много говорили Синди Кроуфорд, Гвинет Пэлтроу и Миранда Керр, среди прочих.

Делать ее нужно перед душем, на сухой коже, энергичными движениями и специальной щеткой, уделяя особое внимание наиболее проблемным частям.

Эксперты уже подтвердили, что этот жест стимулирует микроциркуляцию крови и лимфодренаж, помогая организму выводить токсины и задерживать меньше жидкости.

Говорят, что организм способен выводить до 450 граммов отходов через кожу. Кроме того, он значительно улучшил внешний вид эпидермиса, удалив мертвые клетки.

Хотя массаж может показаться немного энергичным на первый взгляд, в итоге он становится очень приятным.

Уточнения

Масса́ж (от фр. masser — растирать, от араб. mass — касаться, щупать) — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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