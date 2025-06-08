Правда ли полезен протеиновый йогурт? Или это просто коммерческий ход? Отвечают диетологи

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Протеиновый йогурт: здоровая пища или коммерческий блеф? Давайте проясним это с помощью диетологов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Йогурт

Многие считают, что йогурт — идеальное решение для того, чтобы не набирать вес, при этом позволяя себе несколько сладостей.

Спортивный диетолог Сандра Лорден Альварес настаивает, что не все обогащенные белком йогурты одинаковы.

"Как и любой другой продукт с высоким содержанием белка, они могут подойти тем, кто ведет активный образ жизни, поскольку являются практичным решением для приема дополнительных белков", — говорит она. "Однако важно помнить, что некоторые из них могут содержать добавленные сахара и нежелательные добавки. Поэтому важно выбирать качественные продукты, которые приносят пользу, не нанося вреда здоровью".

Кроме того, следует помнить, что количество потребляемого белка в день не одинаково для всех, а варьируется в зависимости от уровня выполняемой физической активности.

Эти йогурты могут быть хорошим вариантом для увеличения ежедневного потребления белка, особенно для определенных категорий. Спортсменам, например, необходимо больше синтеза мышечного белка для наращивания и восстановления мышечной ткани, в то время как пожилым и женщинам в постменопаузе он необходим для борьбы с саркопенией, прогрессирующей потерей мышечной массы и силы.

Диетолог Андреа Васкес добавляет: "У тех, кто придерживается диет для снижения веса, белки служат для усиления чувства сытости. Несколько исследований показали, что завтрак с высоким содержанием белка и молочных продуктов помогает контролировать аппетит и улучшает мышечную массу".

Кроме того, некоторые исследования показали, что молочные белки — казеин, сыворотка — обладают высокой степенью биодоступности, где "биодоступность" означает долю питательного вещества, которую организм способен усвоить и использовать для своих физиологических функций.

Вкратце, протеиновые йогурты обладают следующими преимуществами:

они усиливают чувство сытости, поэтому даже если вы не сидите на диете, они могут стать хорошим решением для перекуса между приемами пищи или в качестве десерта после обеда или ужина; они способствуют снижению веса благодаря своему насыщающему эффекту и умеренной калорийности; они способствуют увеличению мышечной массы, что делает их особенно подходящими для спортсменов, пожилых людей и женщин в период менопаузы.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ.

