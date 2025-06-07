Почувствуй себя в 60 лет снова на 20: это упражнение улучшит самочувствие, баланс и координацию

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С возрастом вполне нормально чувствовать себя менее устойчиво на ногах или испытывать трудности с равновесием, но не стоит просто улыбаться и терпеть это.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тренировка

Поддержание силы и равновесия — это то, что можно легко улучшить дома с помощью постоянных тренировок.

Специалист по физическим упражнениям и тренер по силе и выносливости Пит Уильямс поделился упражнением, которое улучшит вашу силу и равновесие, а также снизит риск падений.

Как делать?

Поверните туловище вправо, одновременно поднимая правое колено до уровня бедра, сгибая его на 90°. Сделайте паузу и сохраняйте равновесие. Сделайте шаг правой ногой вперед, затем повторите с другой стороны. Продолжайте, чередуя стороны с каждым повторением, чтобы идти вперед в течение двух минут.

Это движение помогает вам чувствовать себя более устойчиво и снижает риск падений несколькими способами.

Поднятие колена вверх создает действие, которое развивает силу и мощь сгибателей бедра, которые являются основной группой мышц, позволяющей вам отрывать ногу от земли и избегать неровностей на тротуаре.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья.

