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После 50 лет не можете сделать приседания? Замените их на эти упражнения на корпус на стуле

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Спорт
Девушка делает упражнение на пресс
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает упражнение на пресс

Сильный корпус поддерживает каждое наше движение — от ходьбы и подъема тяжестей до балансировки и ровного дыхания.

Он также важен для здоровья позвоночника и стабильности таза.

Хотя многие люди ассоциируют тренировку корпуса с упражнениями на пресс, выполняемыми на полу (например, традиционными приседаниями и скручиваниями), это не единственные варианты.

Попробуйте эти четыре упражнения для корпуса сидя, для которых не потребуется ничего, кроме прочного стула и нескольких минут вашего времени.

  • Скручивания сидя 10-15 раз на каждую сторону
  • Маршевые движения сидя 10-15 раз на каждую ногу
  • Скручивания сидя 8-10 раз
  • Боковые скручивания сидя 10-15 раз на каждую сторону

Повторите упражнение 2-3 круга.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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