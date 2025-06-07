Как делать румынскую тягу, не повреждая спину? Эти советы помогут безопасно наращивать силу

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Одно из самых больших преимуществ поднятия тяжестей — это развитие функциональной силы, что немного облегчает физические испытания повседневной жизни. И одна из задач, которая представляет наибольшую сложность, — это поднять что-то тяжелое с пола и положить его обратно.

Фото: flickr.com by mark sebastian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка выполняет становую тягу со штангой

Чтобы сделать это безопасно, вам нужно укрепить заднюю цепь, группу мышц в задней части тела, которые поддерживают позвоночник.

RDL — одно из самых эффективных упражнений для укрепления задней цепи, но его может быть сложно выполнять правильно, что может привести к слишком большой нагрузке на спину.

Некоторые люди считают аспект шарнира RDL сложным, и поэтому в конечном итоге начинают движение с позвоночника, а не с разгибания бедра и ягодиц. Это то, что может привести к проблемам со спиной.

Но даже если неверная техника не приводит к травме, все равно стоит совершенствовать движение.

Хорошая техника важна для любого упражнения, не только для предотвращения травм, но и для того, чтобы гарантировать, что правильные группы мышц получают максимальную пользу от движения.

Уточнения

Становая тя́га — базовое многосуставное упражнение, выполняемое обычно со штангой (а также с гантелью или гирей), удерживаемыми обеими руками.

