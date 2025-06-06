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Почему одни худеют легко, а ты — нет: причина, о которой не говорят в спортзале

3:15
Спорт

Иногда можно неделями ходить в зал, считать калории, отказываться от любимых булочек и даже не смотреть на сладкое, но стрелка весов упорно не сдвигается. Почему? Ответ может оказаться неожиданным — дело вовсе не в питании или тренировках.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Кажется, вы всё делаете правильно — но тело не меняется

Ты убрала ужин, записалась на йогу, ходишь на групповые тренировки и не пропускаешь шаги на фитнес-браслете. Но отражение в зеркале всё такое же. Некоторые женщины в такой ситуации винят обмен веществ, гормоны, лень или возраст. Однако у этой проблемы может быть другое, куда менее очевидное объяснение — мышление.

Самооценка сильнее диеты

Исследования показывают: женщины, которые не верят в себя, не могут удержать вес, даже если худеют. Они срываются, потому что внутри у них живёт установка: "Я недостойна быть красивой", "У меня всё равно ничего не получится", "Это не для меня".

Самооценка формирует эмоциональный фон, а он напрямую влияет на мотивацию, поведение и выбор. Те, кто считают себя "не такими", часто наказывают себя едой, испытывают вину за каждый кусок и живут в режиме "всё или ничего". Это путь в никуда.

Кто худеет легко — и навсегда

А теперь посмотрим на другую сторону. Женщины, которые умеют принимать комплименты, замечают в себе хорошее, радуются даже крошечным успехам, — это те, кто действительно меняются. Они не живут в вечной диете. Они заботятся о себе, а не "борются" с собой.

Такое мышление формирует чувство "Я достойна лучшего". И это не магия — это настрой, с которого всё начинается.

Почему диеты не работают без уверенности

Жесткие ограничения, резкие диеты, марафоны на выживание — всё это создаёт ощущение вины и стресса. А стресс — прямой путь к срывам. Вес возвращается, мотивация исчезает, самооценка падает ещё ниже.

Это замкнутый круг, в котором многие застревают на годы. И выход из него — не в новом рационе, а в новой системе взглядов на себя.

Что делать, чтобы похудеть — по-настоящему

Вот с чего стоит начать:

  • Заведите дневник: не для подсчета калорий, а для эмоций, настроения, ощущений.
  • Хвалите себя: не за результат, а за старания, за заботу о себе.
  • Уберите "плохую" и "хорошую" еду: есть просто еда, и ваш выбор — не повод для самобичевания.
  • Принимайте комплименты: без смущения и отговорок. Да, вы заслужили.
  • Повторяйте: "Я достойна" - как мантру. Особенно в моменты, когда появляется сомнение.

Худеет не тело — меняется отношение

Настоящее похудение начинается не в спортзале и не на кухне. Оно начинается в мыслях. Если вы не верите, что достойны быть стройной, красивой, уверенной, — вы будете саботировать свой путь снова и снова.

Но если вы позволите себе поверить — результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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