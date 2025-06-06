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Тренировки без откатов: 5 витаминов, которые нужны твоему телу прямо сейчас

Спорт

Тренировки делают нас выносливее, сильнее и энергичнее — но только при одном условии: если организм получает всё необходимое для восстановления. Активные физические нагрузки значительно повышают потребность в витаминах и микроэлементах. Недостаток даже одного может обернуться усталостью, судорогами и снижением результатов. Вот 5 нутриентов, о которых не стоит забывать, если спорт — неотъемлемая часть вашей жизни.

Тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка мужчины

Кальций — не только для костей

  • Кальций отвечает за сокращение мышц, работу сердца, свёртываемость крови и передачу нервных импульсов. Именно он составляет основу костной ткани — неудивительно, что без него не обойтись ни в одном виде спорта. Обычно мы получаем кальций из молочных продуктов, но при непереносимости лактозы восполнить его бывает сложно. Тогда на помощь приходят альтернативные продукты и добавки.

Магний — против судорог и усталости

  • Магний участвует в сотнях биохимических реакций. Он помогает мышцам расслабляться, поддерживает работу нервной системы и сердца, а также улучшает плотность костей в тандеме с кальцием. Недостаток магния особенно часто наблюдается у спортсменов: он выводится с потом, и если не восполнять его — появляются судороги, усталость и перебои в сердечном ритме.

Омега-3 — для восстановления и защиты от воспаления

  • Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 незаменимы для организма. Особенно — если вы много тренируетесь. Они уменьшают воспаления, ускоряют восстановление мышц и снижают болевой синдром после нагрузок. Кроме того, Омега-3 благотворно влияют на сердце, суставы и даже настроение.

Цинк — помощник в росте и иммунитете

  • Цинк участвует в синтезе белков, коллагена и костной ткани. Он необходим для заживления повреждений, регуляции гормонов и поддержания иммунитета. У активных людей уровень цинка может быстро снижаться — именно поэтому он так важен для тех, кто тренируется регулярно.

Таурин — для выносливости и силы

  • Таурин — аминокислота, которая влияет практически на все системы организма. Он повышает выносливость, ускоряет восстановление, помогает мышцам работать эффективнее и поддерживает концентрацию. Особенно ценен в силовых и интенсивных тренировках.

Итог: питание — это часть тренировки

Регулярные тренировки — это не только дело силы воли, но и грамотного подхода к восстановлению. Недостаток важных витаминов и микроэлементов может свести на нет все усилия в зале, привести к перетренированности и хронической усталости. Включив в рацион кальций, магний, Омега-3, цинк и таурин, вы не только ускорите прогресс, но и сделаете тренировки комфортными и безопасными. Слушайте своё тело — оно всегда подсказывает, чего ему не хватает.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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