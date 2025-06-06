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Растяжка — это не про шпагат: 5 эффектов, которые приятно удивят

2:28
Спорт

Многие считают, что растяжка нужна только тем, кто мечтает сесть на шпагат или похвастаться гибкостью. На самом деле всё куда глубже. Даже если вы не ставите перед собой акробатических целей, регулярная растяжка способна существенно улучшить самочувствие, осанку и даже настроение. Особенно если вы проводите много времени за компьютером — а кто сейчас не такой?

Девушка делает растяжку
Фото: Pravda.Ru by Елена Галабаева
Девушка делает растяжку

Вот почему эксперты всё чаще говорят: тянуться нужно всем. И вот 5 причин, почему это стоит делать.

Укрепление осанки и лёгкость в теле

  • Растяжка помогает мышцам восстановить баланс. Она снижает напряжение в спине и шее, особенно если вы часто сутулитесь или проводите день в сидячем положении. А приятный бонус — вы станете визуально стройнее и начнёте двигаться легче и грациознее.

Меньше травм и зажимов

  • Растянутое, подвижное тело лучше справляется с нагрузками. Гибкие мышцы и суставы не блокируют движения и позволяют телу адаптироваться даже при резких поворотах. Это особенно важно, если вы занимаетесь спортом или просто хотите избегать резких прострелов в пояснице.

Улучшение кровообращения

  • Даже простые упражнения на растяжку запускают циркуляцию крови, насыщая ткани кислородом и питательными веществами. Это улучшает восстановление мышц, обмен веществ и даже помогает бороться с отёками.

Снижение стресса

  • Когда тело расслаблено, успокаивается и нервная система. При растяжке происходит мягкое вытяжение мышц, активизируются рецепторы тела и включается "режим восстановления". Всё это помогает почувствовать лёгкость и внутреннее спокойствие.

Работа со всем телом

  • Растяжка — это не изолированная тренировка. При правильном подходе вы мягко прорабатываете всё тело: от шеи до стоп. Особенно хорошо это чувствуется в таких упражнениях, как "собака мордой вниз", "лягушка" или "кобра" — в них задействуются сразу несколько мышечных зон.

Перед растяжкой важно разогреться. Сделайте несколько наклонов, вращений плечами и суставами, а также минутку лёгкого кардио — прыжки, бег на месте или берпи подойдут идеально.

А теперь — вперёд, за гибким, сильным и расслабленным телом!

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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