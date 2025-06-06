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Тренировки на улице без страха и смущения: как не обращать внимание на прохожих

2:14
Спорт

Заниматься спортом на улице — полезно и эффективно: из-за свежего воздуха, ветра и перепадов температур организм тратит в среднем на 7% больше калорий, чем в зале. Но всё рушит один вопрос: а что подумают люди?

Тренировка девушки на улице
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка девушки на улице

Именно это ощущение — что все вокруг смотрят и мысленно осуждают — мешает выйти на пробежку или сделать разминку в парке. Психолог и тренер объясняют, как избавиться от стеснения и всё-таки начать.

Почему ты стесняешься

На улице мы попадаем в среду, где есть кто угодно — от мам с колясками до компаний с пиццей. Поэтому создаётся иллюзия, что ты — на сцене. На деле окружающим, скорее всего, просто всё равно. Вспомни, запомнил ли ты хоть одного человека, бегавшего в парке вчера?

Пять приёмов, чтобы перестать смущаться

  • Задай себе честный вопрос: ты тренируешься ради себя или ради одобрения? Сконцентрируйся на ощущениях: дыхании, мышцах, пульсе — и мысли о прохожих уйдут.
  • Фокус на прогрессе: отмечай, что у тебя получается лучше всего, сравнивай себя с собой вчерашней, а не с фитнес-моделями из Instagram.
  • Вспоминай, почему тебе это нравится: лёгкая усталость, приподнятое настроение, красивые виды — все эти эмоции способны переключить внимание с чужих взглядов на удовольствие от тренировки.
  • Занимайся с кем-то: в компании внимание рассеивается, а заодно появляется шанс завести новых друзей.
  • Создай себе комфорт: выбери одежду, в которой тебе приятно и удобно. Хочешь — яркую, хочешь — наоборот, сливающуюся с ландшафтом. Найди уютное место: уединённый уголок парка или популярную площадку, где никто не удивляется упражнениям.

Когда и где тренироваться

Лучшее место — ровная площадка. А если прохожие всё ещё напрягают, начни с самого утра, когда город ещё не проснулся. Утренняя тишина — идеальный фон для личных побед.

Берите воду, полотенце и удобную обувь. А главное — настрой на себя, а не на зрителей.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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