Тренировки на улице без страха и смущения: как не обращать внимание на прохожих

Заниматься спортом на улице — полезно и эффективно: из-за свежего воздуха, ветра и перепадов температур организм тратит в среднем на 7% больше калорий, чем в зале. Но всё рушит один вопрос: а что подумают люди?
Именно это ощущение — что все вокруг смотрят и мысленно осуждают — мешает выйти на пробежку или сделать разминку в парке. Психолог и тренер объясняют, как избавиться от стеснения и всё-таки начать.
На улице мы попадаем в среду, где есть кто угодно — от мам с колясками до компаний с пиццей. Поэтому создаётся иллюзия, что ты — на сцене. На деле окружающим, скорее всего, просто всё равно. Вспомни, запомнил ли ты хоть одного человека, бегавшего в парке вчера?
Лучшее место — ровная площадка. А если прохожие всё ещё напрягают, начни с самого утра, когда город ещё не проснулся. Утренняя тишина — идеальный фон для личных побед.
Берите воду, полотенце и удобную обувь. А главное — настрой на себя, а не на зрителей.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.