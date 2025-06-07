Тепловой удар или похудение? Как правильно бегать в +30°

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Ольга Яблокова предупредила об опасностях, которые подстерегают любителей бега в жаркую погоду. По её словам, многие недооценивают риски тренировок под палящим солнцем, что может привести к серьезным последствиям для здоровья.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Пробежка

Эксперт категорически не рекомендует выходить на пробежку в период с 11:00 до 16:00, когда солнечная активность достигает пика. В это время резко возрастает риск получить тепловой удар или сильное обезвоживание. Идеальное время для тренировок — раннее утро или вечер после 18:00, когда жара немного спадает.

Яблокова советует выбирать для бега тенистые парки и лесные дорожки, где деревья создают естественную защиту от солнца. Асфальтированные улицы и открытые стадионы в жару превращаются в настоящую "сковородку", что создает дополнительную нагрузку на организм.

Особое внимание тренер уделяет спортивной форме: одежда должна быть светлой, из дышащих материалов, которые хорошо отводят влагу.

Обязательный элемент — кепка или бандана для защиты головы от перегрева. Не стоит экономить на качественных беговых кроссовках с хорошей амортизацией, пишет "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

