Этот элемент экипировки усиливает тягу — и штанга больше не выскальзывает из рук

В мире силовых тренировок ключ к успеху часто кроется в мелочах. Например, вы знаете, что чаще всего тяжелоатлет может поднять больше, чем удержать? Именно поэтому в ход идут кистевые ремни — простой, но весьма эффективный аксессуар.
Когда мышцы спины и ног готовы к рекордам, а пальцы — сдаются, ремни становятся спасением. Они:
Таким образом, между рукой спортсмена и грифом оказывается тканевая прокладка, прочно соединённая с запястьем. Практически получается вторая, "внутренняя" кисть.
Обычно ремни — это плотные полосы из натуральной ткани (лён, хлопок), сложенные в несколько слоёв и прошитые. Их ширина — 3-5 см, а длина подбирается индивидуально: по обхвату запястья плюс запас на пару оборотов вокруг грифа.
Главные требования:
Спортсмен может выбрать изделие под правую или левую руку, ведь универсальных вариантов не существует.
Алгоритм простой:
Да. Использование ремней даёт преимущество при подъёме большого веса и наращивании спины, но снижает нагрузку на хват. Если использовать ремни всегда, мышцы кистей и предплечий развиваться не будут. Поэтому важно дозировать их применение.
Культури́зм (от фр. culturisme - "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).
Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).
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