Этот элемент экипировки усиливает тягу — и штанга больше не выскальзывает из рук

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В мире силовых тренировок ключ к успеху часто кроется в мелочах. Например, вы знаете, что чаще всего тяжелоатлет может поднять больше, чем удержать? Именно поэтому в ход идут кистевые ремни — простой, но весьма эффективный аксессуар.

Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тяга со штангой

Что дают кистевые ремни

Когда мышцы спины и ног готовы к рекордам, а пальцы — сдаются, ремни становятся спасением. Они:

усиливают сцепление между рукой и грифом;

перераспределяют часть нагрузки с пальцев на запястье;

создают дополнительную точку опоры за счёт плотной обмотки.

Таким образом, между рукой спортсмена и грифом оказывается тканевая прокладка, прочно соединённая с запястьем. Практически получается вторая, "внутренняя" кисть.

Как выглядят и из чего делают

Обычно ремни — это плотные полосы из натуральной ткани (лён, хлопок), сложенные в несколько слоёв и прошитые. Их ширина — 3-5 см, а длина подбирается индивидуально: по обхвату запястья плюс запас на пару оборотов вокруг грифа.

Главные требования:

высокая прочность;

надёжное сцепление с металлом;

комфорт при носке — без "врезания" в кожу.

Спортсмен может выбрать изделие под правую или левую руку, ведь универсальных вариантов не существует.

Как пользоваться

Алгоритм простой:

Наденьте ремень так, чтобы хвост оказался со стороны мизинца. Натяните и оберните хвост вокруг грифа — в сторону большого пальца. Зафиксируйте его пальцем. Можно тянуть.

Есть ли минусы

Да. Использование ремней даёт преимущество при подъёме большого веса и наращивании спины, но снижает нагрузку на хват. Если использовать ремни всегда, мышцы кистей и предплечий развиваться не будут. Поэтому важно дозировать их применение.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme - "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).



Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

