Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кто-то злоупотребил винишком: скандальная правда о пьяной ночи Семенович с Михайловым
Всё, что мешало голографии — больше не мешает: раскрыта новая технология
От Аладдина до подиума: шаровары снова в моде — готова ли ты к этому тренду
Секрет в холодильнике, а не в ягоде: как не угробить черешню за первые сутки
Хрустящие карамельные яблоки по-китайски — десерт, который покорит с первого укуса
Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства
Как спасти баклажаны от жары и получить урожай — один приём
Выглядит просто, а на деле — квест: почему туя не прощает небрежной посадки
Квантовые точки раскрыли тайну рака — в России сделали прорыв в диагностике

Этот элемент экипировки усиливает тягу — и штанга больше не выскальзывает из рук

1:57
Спорт

В мире силовых тренировок ключ к успеху часто кроется в мелочах. Например, вы знаете, что чаще всего тяжелоатлет может поднять больше, чем удержать? Именно поэтому в ход идут кистевые ремни — простой, но весьма эффективный аксессуар.

Тяга со штангой
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тяга со штангой

Что дают кистевые ремни

Когда мышцы спины и ног готовы к рекордам, а пальцы — сдаются, ремни становятся спасением. Они:

  • усиливают сцепление между рукой и грифом;
  • перераспределяют часть нагрузки с пальцев на запястье;
  • создают дополнительную точку опоры за счёт плотной обмотки.

Таким образом, между рукой спортсмена и грифом оказывается тканевая прокладка, прочно соединённая с запястьем. Практически получается вторая, "внутренняя" кисть.

Как выглядят и из чего делают

Обычно ремни — это плотные полосы из натуральной ткани (лён, хлопок), сложенные в несколько слоёв и прошитые. Их ширина — 3-5 см, а длина подбирается индивидуально: по обхвату запястья плюс запас на пару оборотов вокруг грифа.

Главные требования:

  • высокая прочность;
  • надёжное сцепление с металлом;
  • комфорт при носке — без "врезания" в кожу.

Спортсмен может выбрать изделие под правую или левую руку, ведь универсальных вариантов не существует.

Как пользоваться

Алгоритм простой:

  1. Наденьте ремень так, чтобы хвост оказался со стороны мизинца.
  2. Натяните и оберните хвост вокруг грифа — в сторону большого пальца.
  3. Зафиксируйте его пальцем.
  4. Можно тянуть.

Есть ли минусы

Да. Использование ремней даёт преимущество при подъёме большого веса и наращивании спины, но снижает нагрузку на хват. Если использовать ремни всегда, мышцы кистей и предплечий развиваться не будут. Поэтому важно дозировать их применение.

Уточнения

Культури́зм (от фр. culturisme - "культура тела"), или бодиби́лдинг (англицизм, от англ. bodybuilding — "телостроительство"), или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями (обычно, в тренажёрном зале для выполнения физических упражнений с использованием штанги, гантелей, брусьев, турника и различных силовых тренажёров).

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Российский шоу-бизнес
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе Аудио 
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Наука и техника
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Реалити-шоу войны: удары ВС РФ транслировались на YouTube в прямом эфире — Киев в ярости Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
Последние материалы
Кто-то злоупотребил винишком: скандальная правда о пьяной ночи Семенович с Михайловым
От Аладдина до подиума: шаровары снова в моде — готова ли ты к этому тренду
Секрет в холодильнике, а не в ягоде: как не угробить черешню за первые сутки
Хрустящие карамельные яблоки по-китайски — десерт, который покорит с первого укуса
Топ-5 самых ненавистных блюд советского детства
Как спасти баклажаны от жары и получить урожай — один приём
Выглядит просто, а на деле — квест: почему туя не прощает небрежной посадки
Квантовые точки раскрыли тайну рака — в России сделали прорыв в диагностике
Необычный инцидент в аэропорту Дублина: мужчина съел страницу паспорта, скрывая тайну
Они живут дольше, потому что делают эти простые вещи каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.