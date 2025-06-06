Золотая клетка или новый взлёт: что ждет Краснодар после чемпионства

После победы в Российской премьер-лиге "Краснодару" будет трудно сохранять высокий уровень игры. Об этом заявил бывший футболист команды Максим Деменко.
Деменко отметил, что после чемпионства команде будет сложно удерживать свои позиции. Он подчеркнул, что многие игроки могут привлечь внимание других клубов, и некоторые из них могут захотеть попробовать свои силы в других чемпионатах. Особое внимание он уделил вопросу сохранения ключевых игроков, таких как Кордоба и Сперцян, которые играют важную роль в командных действиях.
По мнению Деменко, "Краснодар" осознаёт необходимость усиления состава. Он отметил, что команда с 18 игроками достигла невероятного результата, став чемпионом.
"С одной стороны, дело сделано — стали чемпионами. Но в следующем розыгрыше будет сложнее. Уходят возрастные футболисты — Газинский, Смолов, Дюпин. Появятся новички. Такие изменения неизбежны", — сказал Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.
"Быки" заняли первое место в минувшем розыгрыше РПЛ, опередив "Зенит" на один балл. Эта победа позволила "Краснодару" лишить "Зенит" возможности установить рекордную серию из чемпионских титулов подряд и завоевать трофей в год своего 100-летия. Для "Краснодара", основанного в 2008 году, эта победа стала первой в истории.
«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.
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