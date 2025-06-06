Золотая клетка или новый взлёт: что ждет Краснодар после чемпионства

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После победы в Российской премьер-лиге "Краснодару" будет трудно сохранять высокий уровень игры. Об этом заявил бывший футболист команды Максим Деменко.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ ФК "Краснодар"

Деменко отметил, что после чемпионства команде будет сложно удерживать свои позиции. Он подчеркнул, что многие игроки могут привлечь внимание других клубов, и некоторые из них могут захотеть попробовать свои силы в других чемпионатах. Особое внимание он уделил вопросу сохранения ключевых игроков, таких как Кордоба и Сперцян, которые играют важную роль в командных действиях.

По мнению Деменко, "Краснодар" осознаёт необходимость усиления состава. Он отметил, что команда с 18 игроками достигла невероятного результата, став чемпионом.

"С одной стороны, дело сделано — стали чемпионами. Но в следующем розыгрыше будет сложнее. Уходят возрастные футболисты — Газинский, Смолов, Дюпин. Появятся новички. Такие изменения неизбежны", — сказал Деменко, слова которого приводит Газета.Ru.

"Быки" заняли первое место в минувшем розыгрыше РПЛ, опередив "Зенит" на один балл. Эта победа позволила "Краснодару" лишить "Зенит" возможности установить рекордную серию из чемпионских титулов подряд и завоевать трофей в год своего 100-летия. Для "Краснодара", основанного в 2008 году, эта победа стала первой в истории.

Уточнения

«Краснода́р» — российский футбольный клуб из одноимённого города, выступающий в чемпионате России.

