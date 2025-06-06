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Сборная Аргентины на пороге России: почему этот визит — глоток свежего воздуха для футбола

1:34
Спорт

Возможный приезд сборной Аргентины на товарищеский матч против сборной России принесет пользу и болельщикам, и российскому футболу, считает бывший игрок и тренер московского "Спартака" Валерий Гладилин.

Флаг Аргентины
Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Флаг Аргентины

Он отметил, что переговоры о проведении матча — это уже хорошая новость, и что рано или поздно такие матчи состоятся. Уровень футболистов в Аргентине очень высок, и даже без звездных игроков в их составе есть много талантливых игроков, выступающих как в стране, так и за рубежом.

Гладилин подчеркнул, что приезд аргентинской команды очень полезен для российской сборной не только с точки зрения спортивной составляющей, но и с точки зрения рекламы. Когда приезжает титулованная сборная, это всегда привлекает внимание болельщиков и способствует развитию футбола, пишет Газета.Ru.

"Ждать ли после Аргентины других топ-соперников? Думаю, скоро все восстановится. Лето пройдет, и у нас будут варианты топовых соперников. Ситуация быстро меняется, и это неизбежно", — сказал Гладилин.

Напомним, что в феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российскую национальную команду и российские клубы от международных турниров, что лишило их возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, а также участвовать в чемпионате мира 2022 и чемпионате Европы 2024 года.

Уточнения

Сбо́рная Аргенти́ны по футбо́лу (исп. Selección de fútbol de Argentina) — представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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