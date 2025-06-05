Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механика против вредителей: 5 методов борьбы с личинками майского жука
Волосы, как после маски, и крепкие ногти — вот что ест ухоженная женщина
Семь российских вузов и НИИ вошли в элиту исследователей искусственного интеллекта: вот кто они
Сцепление или скольжение? Рейтинг шин, от которых зависит ваша жизнь в дождь
Он не просто повторяет: что на самом деле понимает говорящий попугай
Обои — прошлый век! 7 современных способов оформить стены, которые вас удивят
Ваш идеальный ужин — враг результата: что на самом деле полезнее — рыба или курица
Как няня из Лос-Анджелеса стала путешественницей: по миру за счёт состоятельных
Валерия и Иосиф Пригожин отмечают опаловую свадьбу

Матч Россия — Нигерия: Масалитин предсказал исход — готовьтесь к неожиданному зрелищу

1:44
Спорт

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что сборная Нигерии является одним из самых сильных соперников национальной команды России в последнее время. Он также выразил мнение о том, что стоит ожидать в товарищеском матче.

Футбольный мяч
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Футбольный мяч

Масалитин подчеркнул, что по информации, не вся основная часть сборной Нигерии примет участие в матче, примерно пять игроков, которые хорошо зарекомендовали себя в европейских чемпионатах, не приедут. Однако это не должно повлиять на настрой российской команды, которая должна продемонстрировать свою игру и добиться результата, пишет Газета.Ru.

Он также отметил, что предстоящий матч будет более серьёзным, чем предыдущие игры сборной России.

"Я думаю, что, конечно, будет более серьезная игра. Мячей по семь-восемь ждать не стоит, но три-четыре гола в общей сложности могут оформить", — сказал Масалитин.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии состоится 6 июня на стадионе "Лужники" в Москве, начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Кроме того, в рамках июньского сбора российская команда сыграет против сборной Белоруссии в Минске, игра запланирована на 10 июня.

Напомним, что 19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году, разгромив сборную Гренады со счётом 5:0. Следующий матч против сборной Замбии, который также завершился со счётом 5:0, прошёл 25 марта.

Уточнения

Сборная Нигерии по футболу представляет Нигерию на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Наука и техника
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Авто
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025 Аудио 
Популярное
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться

Если за вами едет машина ДПС — это не всегда сигнал тревоги. Рассказываем, как вести себя спокойно, не нарушая правил и своих прав.

ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Глубокий тыл отменяется: Кедми призвал Россию не расслабляться даже в Сибири Дмитрий Плотников Все застыли в ожидании ответа Путина за диверсии и теракты ВСУ Любовь Степушова Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров
Эти машины ломаются реже всех: названы самые надёжные авто 2025
Почему россияне массово пересаживаются на дизельные автомобили
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Последние материалы
Ваш идеальный ужин — враг результата: что на самом деле полезнее — рыба или курица
Как няня из Лос-Анджелеса стала путешественницей: по миру за счёт состоятельных
Валерия и Иосиф Пригожин отмечают опаловую свадьбу
Дональд Трамп и Си Цзиньпин обмениваются приглашениями — за этим стоит нечто большее
Устала от жирных волос? Просто нанеси это средство и забудь о проблемах
Без кофеина, но с побочками: как цикорий может навредить желудку
Разнообразие в огороде: 5 сортов огурцов для июньского посева
Сантехники в панике! Этот лайфхак для чистки унитаза лишит их работы
Почему люди боятся сельдяного короля? Разбор древнего суеверия
Вы не успеете допить, а зубы уже пострадали: как популярные напитки вызывают микротрещины и кариес
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.