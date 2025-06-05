Матч Россия — Нигерия: Масалитин предсказал исход — готовьтесь к неожиданному зрелищу

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Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин отметил, что сборная Нигерии является одним из самых сильных соперников национальной команды России в последнее время. Он также выразил мнение о том, что стоит ожидать в товарищеском матче.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Футбольный мяч

Масалитин подчеркнул, что по информации, не вся основная часть сборной Нигерии примет участие в матче, примерно пять игроков, которые хорошо зарекомендовали себя в европейских чемпионатах, не приедут. Однако это не должно повлиять на настрой российской команды, которая должна продемонстрировать свою игру и добиться результата, пишет Газета.Ru.

Он также отметил, что предстоящий матч будет более серьёзным, чем предыдущие игры сборной России.

"Я думаю, что, конечно, будет более серьезная игра. Мячей по семь-восемь ждать не стоит, но три-четыре гола в общей сложности могут оформить", — сказал Масалитин.

Товарищеский матч между сборными России и Нигерии состоится 6 июня на стадионе "Лужники" в Москве, начало запланировано на 20:00 по московскому времени. Кроме того, в рамках июньского сбора российская команда сыграет против сборной Белоруссии в Минске, игра запланирована на 10 июня.

Напомним, что 19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году, разгромив сборную Гренады со счётом 5:0. Следующий матч против сборной Замбии, который также завершился со счётом 5:0, прошёл 25 марта.

Уточнения

Сборная Нигерии по футболу представляет Нигерию на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах.

