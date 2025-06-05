15 минут, чтобы попрощаться с галифе: лучшие упражнения для стройных бедер

Многие женщины сталкиваются с нежелательными жировыми отложениями в области бедер, которые называют "галифе" или "бедренными ушками". Если вы хотите избавиться от этой проблемы, не нужно записываться в тренажерный зал. Все, что вам нужно, — 15 минут на эти простые, но эффективные упражнения, которые можно выполнять дома.
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Спортивная девушка
Махи в сторону
Как выполнять
Встаньте прямо, руки положите на спинку стула для опоры.
Поднимайте поочередно правую и левую ногу вбок, стараясь держать корпус неподвижным.
Поднимайте ногу как можно выше, не наклоняя корпус в стороны.
Повторите: 15 раз на каждую ногу.
Махи из положения лежа
Как выполнять
Лягте на бок, одну руку положите под голову, а второй упирайтесь в пол перед собой.
Поднимите верхнюю ногу как можно выше, затем плавно опустите вниз.
Старайтесь держать корпус неподвижным.
Повторите: 15 раз на каждую сторону.
Скручивания из положения лежа
Как выполнять
Лежа на спине, согните ноги под прямым углом и положите голову на пол.
Плавно отрывайте верхнюю ногу и корпус, стремясь дотянуться рукой до стопы.
Медленно вернитесь в исходное положение.
Повторите: 15 раз на каждую сторону.
Наклон из положения сидя
Как выполнять
Сядьте "по-турецки", скрестив ноги.
Поставьте руки перед собой на пол и "идите" руками как можно дальше, пытаясь опустить туловище между коленями.
Когда дойдете до максимального наклона, задержитесь в этом положении.
Замрите: Останьтесь в положении 5 минут или насколько сможете.
Подъем таза из положения лежа
Как выполнять
Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища.
Поднимайте таз вверх, задержитесь на 2-3 секунды и плавно опуститесь обратно.
Повторите: 30 раз.
Итог: стройные бедра — реальность с этими упражнениями
Не дожидайтесь, пока "галифе" станет проблемой, которую невозможно решить. Включите эти простые и эффективные упражнения в свой повседневный режим, и уже через несколько недель вы заметите первые результаты. 15 минут в день — и ваши бедра будут выглядеть стройными и подтянутыми!
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.