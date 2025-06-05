15 минут, чтобы попрощаться с галифе: лучшие упражнения для стройных бедер

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Многие женщины сталкиваются с нежелательными жировыми отложениями в области бедер, которые называют "галифе" или "бедренными ушками". Если вы хотите избавиться от этой проблемы, не нужно записываться в тренажерный зал. Все, что вам нужно, — 15 минут на эти простые, но эффективные упражнения, которые можно выполнять дома.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная девушка

Махи в сторону

Как выполнять

Встаньте прямо, руки положите на спинку стула для опоры.

Поднимайте поочередно правую и левую ногу вбок, стараясь держать корпус неподвижным.

Поднимайте ногу как можно выше, не наклоняя корпус в стороны.

Повторите: 15 раз на каждую ногу.

Махи из положения лежа

Как выполнять

Лягте на бок, одну руку положите под голову, а второй упирайтесь в пол перед собой.

Поднимите верхнюю ногу как можно выше, затем плавно опустите вниз.

Старайтесь держать корпус неподвижным.

Повторите: 15 раз на каждую сторону.

Скручивания из положения лежа

Как выполнять

Лежа на спине, согните ноги под прямым углом и положите голову на пол.

Плавно отрывайте верхнюю ногу и корпус, стремясь дотянуться рукой до стопы.

Медленно вернитесь в исходное положение.

Повторите: 15 раз на каждую сторону.

Наклон из положения сидя

Как выполнять

Сядьте "по-турецки", скрестив ноги.

Поставьте руки перед собой на пол и "идите" руками как можно дальше, пытаясь опустить туловище между коленями.

Когда дойдете до максимального наклона, задержитесь в этом положении.

Замрите: Останьтесь в положении 5 минут или насколько сможете.

Подъем таза из положения лежа

Как выполнять

Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища.

Поднимайте таз вверх, задержитесь на 2-3 секунды и плавно опуститесь обратно.

Повторите: 30 раз.

Итог: стройные бедра — реальность с этими упражнениями

Не дожидайтесь, пока "галифе" станет проблемой, которую невозможно решить. Включите эти простые и эффективные упражнения в свой повседневный режим, и уже через несколько недель вы заметите первые результаты. 15 минут в день — и ваши бедра будут выглядеть стройными и подтянутыми!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

