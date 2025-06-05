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Самая недооценённая дисциплина лёгкой атлетики — раскрываем секрет

3:36
Спорт

Пока бег на средние и длинные дистанции давно вышел за пределы стадиона, барьерный бег остаётся почти исключительно ареной для профессионалов. Это динамичная и технически сложная дисциплина, которая на первый взгляд может напоминать прыжки, но на деле требует совершенно иной подход.

Барьерный бег
Фото: Women's 400m hurdles final by NH53, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Барьерный бег

История, в которой нет случайностей

Барьерный бег стал частью Олимпийских игр ещё в 1896 году — тогда спортсмены преодолевали 110 метров. Однако история началась куда раньше: в 1837 году английский колледж Итон организовал первые официальные старты. До 1920-х годов в этом виде спорта соревновались только мужчины. Женщины присоединились позже, начав с 80-метровой дистанции. На 100 метров они впервые вышли на Олимпиаде 1972 года, а на 400 — только в 1984-м.

Любопытный факт: ещё в начале XX века использовались Т-образные барьеры, пока в 1935 году их не заменили на более безопасные L-образные конструкции, привычные сегодня.

Не прыжок, а шаг

Техника здесь важна не меньше, чем скорость. Атлет буквально "перешагивает" барьер, не снижая темпа. Любая попытка прыгнуть — это потеря ритма и драгоценных миллисекунд. Этот метод в конце XIX века разработал американец Элвин Крэнцлайн — его результат в 1898 году (15,2 сек на 110 м) стал прорывом.

Барьеристы рассчитывают количество шагов до препятствия и используют чёткую схему: маховая нога — первая, затем толчковая. Это формирует плавное, непрерывное движение. Мужчины в среднем преодолевают барьер с шагом в 3,5 м, женщины — в 3 м.

Секрет в ритме

Каждый цикл включает три фазы:

  • Атака барьера.
  • Переход через него.
  • Сход с барьера.

Интересно, что первый шаг после преодоления барьера самый короткий, второй — длиннее, а третий немного короче второго. Это создаёт устойчивый ритм на дистанции.

Разновидности и правила

Существуют летние и зимние виды барьерного бега:

Лето: 100 м (женщины), 110 м (мужчины), 400 м (оба пола).
Зима: 50 м и 60 м.
Также есть редкие дистанции — 200 и 300 м. На Олимпиадах они были лишь в начале XX века и позже исчезли.

Атлет обязан бежать строго по своей дорожке. За нарушение — например, если нога заходит сбоку от барьера или он намеренно сбит — спортсмен дисквалифицируется.

Современные барьеры весят не менее 10 кг и специально сконструированы так, чтобы падать вперёд — во избежание травм.

Что делает барьериста сильным

Сила, скорость, координация и, главное, ритм. Барьерный бег — это синтез всех элементов лёгкой атлетики. Особое внимание уделяется гибкости ног и подвижности тазобедренных суставов. Атлеты много работают над техникой с помощью специальных упражнений — от махов и выпрыгиваний до тренировочных барьеров, расставленных на малом расстоянии.

Уточнения

Олимпи́йские и́гры (греч. Ολυμπιακοί αγώνες, фр. Jeux olympiques, англ. Olympic Games) — крупнейшие международные комплексные спортивные соревнования, которые проводят раз в четыре года под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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