Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Машина не ломается — её ломают: как водитель сам делает себе ремонт
За кулисами скандала: почему Долли Партон отказалась от сотрудничества с Меган Маркл?
Задремал под стук колёс: магия поездов СССР, которую мы больше не вернём
Это не привязанность: навязчивое лизание ног может быть тревожным сигналом
От разводов до блеска: как очистить окна и зеркала с максимальной эффективностью
Планета замедляет ход: что произошло с Ураном, который миллионы лет вращался без изменений
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Минфин РФ резко изменил стратегию: золото и доллары теперь не в фаворе
Секрет мягкой и хрустящей выпечки: добавьте всего ложку — и ваше тесто преобразится

Минское Динамо подписало канадца — вот зачем этот вратарь ему нужен

1:35
Спорт

Иногда одна подпись под контрактом может изменить судьбу целой команды. Минское "Динамо" проверяет это на практике: клуб официально объявил о подписании соглашения с канадским голкипером Заком Фукале. Контракт с 30-летним вратарём рассчитан на два сезона — время, которого может хватить, чтобы повлиять на амбиции и результаты.

Минск Динамо
Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Минск Динамо

Фукале — не новичок в Континентальной хоккейной лиге. Последние два сезона он провёл в составе челябинского "Трактора", с которым сумел пройти путь до полуфинала и даже финала Кубка Гагарина. Его опыт в КХЛ может стать настоящим козырем для минчан в борьбе за плей-офф.

У вратаря за плечами — не только выступления в КХЛ. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он сыграл четыре матча за "Вашингтон Кэпиталз". А ещё — победа на молодёжном чемпионате мира 2015 года в составе сборной Канады. Этот опыт международного уровня придаёт его резюме весомость и уверенность.

"Gold Star Hockey подтверждает подписание контракта между Заком Фукале и минским клубом "Динамо” сроком на два сезона", — говорится в сообщении агентства, представляющего интересы игрока.

Зак Фукале — не просто усиление позиции. Это вратарь, умеющий играть под давлением и готовый бороться за результат. Минское "Динамо" делает ставку на стабильность в рамке ворот, и у этого выбора есть все шансы оказаться удачным. Ранее, в прошедшем сезоне, "зубры" сами вышли во второй раунд Кубка Гагарина, но там уступили со счётом 1:4 по матчам в серии как раз "Трактору". 

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.

Хокке́й с ша́йбой хокке́й на льду — командная спортивная игра на льду, заключающаяся в противоборстве двух команд на коньках, которые, передавая шайбу клюшками, стремятся забросить её наибольшее количество раз в ворота соперника и не пропустить в свои.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Авто
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри Аудио 
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Авто
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Киев и Запад в панике: Владимир Путин намекнул на смену власти на Украине Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
За кулисами скандала: почему Долли Партон отказалась от сотрудничества с Меган Маркл?
Минское Динамо подписало канадца — вот зачем этот вратарь ему нужен
Задремал под стук колёс: магия поездов СССР, которую мы больше не вернём
Это не привязанность: навязчивое лизание ног может быть тревожным сигналом
От разводов до блеска: как очистить окна и зеркала с максимальной эффективностью
Планета замедляет ход: что произошло с Ураном, который миллионы лет вращался без изменений
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Минфин РФ резко изменил стратегию: золото и доллары теперь не в фаворе
Секрет мягкой и хрустящей выпечки: добавьте всего ложку — и ваше тесто преобразится
Строки из собственной песни: какой секретный девиз Наташа Королёва пронесла через всю свою жизнь?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.