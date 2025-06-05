Минское Динамо подписало канадца — вот зачем этот вратарь ему нужен

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Иногда одна подпись под контрактом может изменить судьбу целой команды. Минское "Динамо" проверяет это на практике: клуб официально объявил о подписании соглашения с канадским голкипером Заком Фукале. Контракт с 30-летним вратарём рассчитан на два сезона — время, которого может хватить, чтобы повлиять на амбиции и результаты.

Фото: commons.wikimedia.org by Voltmetro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Минск Динамо

Фукале — не новичок в Континентальной хоккейной лиге. Последние два сезона он провёл в составе челябинского "Трактора", с которым сумел пройти путь до полуфинала и даже финала Кубка Гагарина. Его опыт в КХЛ может стать настоящим козырем для минчан в борьбе за плей-офф.

У вратаря за плечами — не только выступления в КХЛ. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) он сыграл четыре матча за "Вашингтон Кэпиталз". А ещё — победа на молодёжном чемпионате мира 2015 года в составе сборной Канады. Этот опыт международного уровня придаёт его резюме весомость и уверенность.

"Gold Star Hockey подтверждает подписание контракта между Заком Фукале и минским клубом "Динамо” сроком на два сезона", — говорится в сообщении агентства, представляющего интересы игрока.

Зак Фукале — не просто усиление позиции. Это вратарь, умеющий играть под давлением и готовый бороться за результат. Минское "Динамо" делает ставку на стабильность в рамке ворот, и у этого выбора есть все шансы оказаться удачным. Ранее, в прошедшем сезоне, "зубры" сами вышли во второй раунд Кубка Гагарина, но там уступили со счётом 1:4 по матчам в серии как раз "Трактору".

Уточнения

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) — международная хоккейная лига, образованная в феврале 2008 года для клубов из России и других стран Европы и Азии.



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