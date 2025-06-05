Всего 5 минут в день: упражнение, которое заменит спортзал тем, кому за 60

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С возрастом сила и равновесие постепенно ослабевают, но это не значит, что с этим нужно смириться. Последние исследования показывают: не спортзал, а обычный подъем по лестнице может дать то, что нужно — устойчивость, мышечную силу и здоровое сердце.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная женщина

Исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, сравнило эффект от традиционных силовых тренировок и подъема по лестнице у людей старше 70 лет. Обе группы улучшили силу ног и повседневную подвижность, но у тех, кто занимался лестничной активностью, результаты оказались выше в тестах на выносливость и равновесие.

Другое исследование в British Journal of Sports Medicine показало: всего 4-5 минут подъема по лестнице в день связаны с снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Каждый шаг вверх — это не просто движение, а нагрузка на ягодицы, бедра, икры и мышцы кора. Плюс, координация и баланс постоянно находятся в напряжении, что особенно важно в возрасте 60+.

И да, это аэробная нагрузка, которая разгоняет пульс — даже короткая сессия поднимает сердечный ритм и запускает жиросжигание.

Как превратить лестницу в тренировку

Не обязательно брать марафонскую высоту — начните с малого:

Пройдитесь вверх-вниз по 1-2 пролетам в спокойном темпе в течение 3-5 минут.

Носите удобную обувь.

Двигайтесь медленно, сосредотачиваясь на опоре и контроле.

Используйте перила, если нужно — безопасность прежде всего.

Подъем по лестнице — это доступный, бесплатный и эффективный способ тренироваться без абонемента и громоздкого инвентаря. Он подходит для большинства людей, укрепляет тело, улучшает координацию и помогает дольше сохранять независимость.

Перед началом новой активности, особенно при наличии хронических заболеваний, важно проконсультироваться с врачом. Но если вы ищете простое решение, чтобы быть сильнее с каждым шагом — лестница уже ждёт.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

