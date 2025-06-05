Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый вечер он смотрит на закат: поведение лемура поставило учёных в тупик
Монстр, который видел Наполеона: на глубине океана нашли существо старше двух веков
Клубника сгниёт без шанса, если не рассыпать по грядке одну важную вещь
Зарубежные блюда, которые прижились в СССР и России
Минфин бьёт тревогу: бюджет теряет десятки миллиардов на нефти
Как есть и не толстеть: 10 продуктов с минимальной калорийностью
Как не выбросить деньги на ветер при укладке плитки на улице
Николай Цискаридзе откровенно рассказал о смерти матери: как он справился с горем спустя месяц
Скин-фастинг: вредная бьюти-привычка или путь к чистой коже

Всего 5 минут в день: упражнение, которое заменит спортзал тем, кому за 60

2:12
Спорт

С возрастом сила и равновесие постепенно ослабевают, но это не значит, что с этим нужно смириться. Последние исследования показывают: не спортзал, а обычный подъем по лестнице может дать то, что нужно — устойчивость, мышечную силу и здоровое сердце.

Спортивная женщина
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная женщина

Исследование, опубликованное в Journal of Strength and Conditioning Research, сравнило эффект от традиционных силовых тренировок и подъема по лестнице у людей старше 70 лет. Обе группы улучшили силу ног и повседневную подвижность, но у тех, кто занимался лестничной активностью, результаты оказались выше в тестах на выносливость и равновесие.

Другое исследование в British Journal of Sports Medicine показало: всего 4-5 минут подъема по лестнице в день связаны с снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин.

Каждый шаг вверх — это не просто движение, а нагрузка на ягодицы, бедра, икры и мышцы кора. Плюс, координация и баланс постоянно находятся в напряжении, что особенно важно в возрасте 60+.

И да, это аэробная нагрузка, которая разгоняет пульс — даже короткая сессия поднимает сердечный ритм и запускает жиросжигание.

Как превратить лестницу в тренировку

  • Не обязательно брать марафонскую высоту — начните с малого:
  • Пройдитесь вверх-вниз по 1-2 пролетам в спокойном темпе в течение 3-5 минут.
  • Носите удобную обувь.
  • Двигайтесь медленно, сосредотачиваясь на опоре и контроле.
  • Используйте перила, если нужно — безопасность прежде всего.

Подъем по лестнице — это доступный, бесплатный и эффективный способ тренироваться без абонемента и громоздкого инвентаря. Он подходит для большинства людей, укрепляет тело, улучшает координацию и помогает дольше сохранять независимость.

Перед началом новой активности, особенно при наличии хронических заболеваний, важно проконсультироваться с врачом. Но если вы ищете простое решение, чтобы быть сильнее с каждым шагом — лестница уже ждёт.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Лук жёлтеет, урожай на грани — на кухне уже лежит спасение, о котором забыли
Садоводство, цветоводство
Лук жёлтеет, урожай на грани — на кухне уже лежит спасение, о котором забыли
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Шоу-бизнес
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Два километра — и минус мотор: как поездка за хлебом добивает машину изнутри
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
Последние материалы
Уловки продавцов: секрет пышного цветения гортензии кроется в одном незаметном признаке
Сводка с фронта: в армии Украины зреет бунт, Путин и не думает встречаться с главой террористов
Либо выше ростом, либо кое-что ещё: Водонаева предъявила требования к будущему избраннику — это звучит категорично
Ешь его каждый день — а пользы почти нет? Орех, который зря считают суперфудом
Кузов не прощает ошибок: мелочи, которые превращают блестящий авто в матовый кошмар
Легендарный Мартин Скорсезе ушёл из кинотеатров: что его расстраивает?
Аренда жилья в России: три категории квартир теряют популярность — как это повлияло на стоимость
Учёные открыли способ стать сильнее без спортзала и долгих тренировок: всего 3 секунды в день
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
Министерство природы рассказало о судьбе косулят в Хабаровском крае
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.