Учёные открыли способ стать сильнее без спортзала и долгих тренировок: всего 3 секунды в день

Австралийские и японские ученые бросили вызов традиционным представлениям о фитнесе.
В исследовании, опубликованном в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, выяснилось: всего три секунды силовой нагрузки в день могут привести к заметному приросту мышечной силы. И да, вы прочитали правильно — не минут, а секунд.
В течение четырех недель участники (все — люди с малоподвижным образом жизни) выполняли одно-единственное упражнение в день: трехсекундное усилие с максимальной нагрузкой на бицепс. Все они были разделены на группы по типу сокращения мышц:
Наибольший эффект показала именно эксцентрическая группа — сила увеличивалась на 10-13%. Это не совпадение. Именно фаза опускания веса создает максимальное напряжение в мышцах, активируя больше мышечных волокон и заставляя тело адаптироваться быстрее.
Увеличения объема мышц участники не продемонстрировали. Исследователи объясняют это тем, что сначала тело усиливает нейронные связи — проще говоря, мозг учится активнее включать в работу уже имеющиеся мышечные волокна. Рост самих мышц может прийти позже — при более длительной нагрузке.
Если у вас плотный график или вы ненавидите тренажерку, у этого метода есть огромный потенциал. По словам профессора Кена Носаки, если техника окажется эффективной и для других групп мышц, полноценная тренировка может занимать менее 30 секунд в день.
Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.
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