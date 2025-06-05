Учёные открыли способ стать сильнее без спортзала и долгих тренировок: всего 3 секунды в день

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Австралийские и японские ученые бросили вызов традиционным представлениям о фитнесе.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя тренировка мужчины

В исследовании, опубликованном в Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, выяснилось: всего три секунды силовой нагрузки в день могут привести к заметному приросту мышечной силы. И да, вы прочитали правильно — не минут, а секунд.

В течение четырех недель участники (все — люди с малоподвижным образом жизни) выполняли одно-единственное упражнение в день: трехсекундное усилие с максимальной нагрузкой на бицепс. Все они были разделены на группы по типу сокращения мышц:

Концентрическое (подъём веса),

Изометрическое (удержание веса),

Эксцентрическое (медленное опускание веса).

Наибольший эффект показала именно эксцентрическая группа — сила увеличивалась на 10-13%. Это не совпадение. Именно фаза опускания веса создает максимальное напряжение в мышцах, активируя больше мышечных волокон и заставляя тело адаптироваться быстрее.

А как же рост мышц?

Увеличения объема мышц участники не продемонстрировали. Исследователи объясняют это тем, что сначала тело усиливает нейронные связи — проще говоря, мозг учится активнее включать в работу уже имеющиеся мышечные волокна. Рост самих мышц может прийти позже — при более длительной нагрузке.

Если у вас плотный график или вы ненавидите тренажерку, у этого метода есть огромный потенциал. По словам профессора Кена Носаки, если техника окажется эффективной и для других групп мышц, полноценная тренировка может занимать менее 30 секунд в день.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

