Ленивая тренировка, которая работает: как поддерживать форму в отпуске без спортзала

Фитнес-эксперт Ирина Ротач уверена: отдых — не повод забывать о физической активности. По её словам, чтобы сохранить форму, вовсе не нужно таскать с собой спортивный инвентарь или искать ближайший тренажёрный зал.
Вполне достаточно короткой тренировки с весом собственного тела, и выполнять её можно где угодно — хоть на пляже, хоть в гостиничном номере.
В свой "ленивый" план Ротач включает приседания, отжимания, планку, лодочку, выпады и наклоны. Эти базовые упражнения прорабатывают основные группы мышц, помогают поддерживать тонус и не требуют специального оборудования. Главное — не пропускать.
Регулярность важнее, чем длительность. Даже 10-15 минут в день дадут результат, если включить их в привычку, пишет Men Today.
Для тех, кто готов выкладываться немного активнее, Ирина рекомендует высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). Это может быть скакалка, 20 минут плиометрических упражнений или короткий комплекс на основе пилатеса. Такие форматы экономят время, повышают выносливость и активно сжигают калории даже после завершения тренировки.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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