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Шок на Ролан Гаррос: как 361-я ракетка мира остановила триумф Мирры Андреевой

1:21
Спорт

Поражение 18-летней россиянки Мирры Андреевой в четвертьфинале "Ролан Гаррос" от 361-й ракетки мира Лоис Буассон вызывает недоумение. Об этом заявил знаменитый российский теннисист Андрей Ольховский.

Мирра Андреева
Фото: commons.wikimedia.org by Hameltion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мирра Андреева

Ольховский отметил, что результат матча был неожиданным, так как он ожидал, что Андреева пройдет дальше, а ее соперница не будет готова к высокому уровню игры. По его мнению, Мирра временами теряла уверенность в своих силах и допускала много двойных ошибок, что было трудно объяснить. Возможно, на нее повлияло психологическое давление, и она не ожидала, что соперница проявит такой высокий уровень игры, цитирует теннисиста Газета.Ru.

"На мой взгляд, таких соперниц Андреева должна проходить. Психологически настраиваться, бороться и показывать свой теннис. Этого сегодня, к сожалению, не случилось", — сказал Ольховский.

В то же время он признал, что Буассон продемонстрировала отличную игру и проводит впечатляющий турнир.

Мирра Андреева сенсационно проиграла Буассон в двух сетах со счетом 6:7, 3:6. В следующем раунде француженка встретится с представительницей США Кори Гауфф.

Уточнения

Ми́рра Алекса́ндровна Андре́ева (род. 29 апреля 2007, Красноярск) — российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России (2025).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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