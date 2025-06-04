Деменко о Сафонове в ПСЖ: время покажет, станет ли он номером один

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Бывший полузащитник "Краснодара" Максим Деменко высказал мнение о будущей карьере Матвея Сафонова.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Матвей Сафонов

Основной голкипер сборной России, перейдя в французский "Пари Сен-Жермен", за сезон завоевал чемпионат и Кубок Франции, а также выиграл Лигу чемпионов, однако пока остаётся вторым вратарём после итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Деменко считает, что Сафонову следует терпеливо ждать своего шанса. Даже в прошлом году у него были возможности проявить себя, хотя не все матчи складывались в его пользу. В некоторых играх он демонстрировал высокий уровень игры, в других — не справлялся. Сейчас ему лучше сосредоточиться на тренировках и адаптации, чтобы быть готовым к будущим возможностям, пишет Газета.Ru, цитируя экс-защитника "Краснодара".

"На данный момент ему лучше всего остаться, спокойно тренироваться, работать и ждать своего шанса. Он только пришел, провел первый год, достаточно быстро адаптировался. Чем больше он будет в команде, тем ему будет легче", — сказал Деменко.

Эксперт предположил, что Сафонов во втором сезоне будет чувствовать себя уже гораздо более уверенно. Если через два-три года его статус не изменится, возможно, ему стоит рассмотреть другие варианты. Однако такой уровень опыта сложно найти в другом месте.

За сезон Сафонов сыграл десять матчей в Лиге 1, четыре игры в Кубке Франции, включая полуфинал, и дважды вышел на поле в Лиге чемпионов.

Уточнения

Матве́й Евге́ньевич Сафо́нов (род. 25 февраля 1999, Краснодар) — российский футболист, вратарь французского клуба Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» и сборной России.

