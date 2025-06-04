Плечи, спина и осанка без боли: эти 5 упражнений пилатеса уберут дискомфорт за 10 минут в день

Сутулость, возникающая от длительного сидения за столом или ношения малыша, может вызывать дискомфорт в спине и плечах. Но с помощью пилатеса можно не только улучшить осанку, но и снять напряжение в области плеч и укрепить верхнюю часть спины. Мы предлагаем программу из пяти упражнений от преподавателя пилатеса Ванессы Мичиелон, которая поможет вам вернуть правильную осанку и чувствовать себя уверенно.
Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
поза Baby Cobra в йоге
Подтяжка груди и рук
Цель
Активировать мышцы средней и верхней части спины, раскрыть грудную клетку и противодействовать сутулости плеч.
Как выполнять
Лягте на живот, руки вдоль тела ладонями вверх.
Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
Вдохните, подготовьтесь, затем на выдохе поднимите грудь и руки, сосредоточившись на вытягивании макушки головы.
Удерживайте 3-5 секунд, затем вдохните и опуститесь.
Повторите 10 раз.
Круговые движения руками
Цель
Мобилизация плечевых суставов и развитие выносливости постуральных мышц.
Как выполнять
Лягте на живот, руки вдоль тела ладонями вверх.
Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
Поднимите грудь и руки, сосредоточьтесь на вытягивании макушки.
Начните двигать руками, рисуя небольшие круги.
Выполните 5-10 кругов в одну сторону, затем повторите в другую сторону.
Поддерживайте прямую линию позвоночника и не поднимайте плечи к ушам.
Ручной кран
Цель
Мобилизовать плечи и стимулировать сведение лопаток для удлинения шеи.
Как выполнять
Лягте на живот, руки вдоль тела ладонями вверх.
Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
Поднимите грудь и руки, сосредоточьтесь на вытягивании макушки.
Согните локти так, чтобы кончики пальцев соприкоснулись над поясницей.
Вытяните руки назад, но держите грудь и руки поднятыми.
Повторите 6-8 раз.
Одноплечевое удлинение из кактусовых ветвей
Цель
Улучшить осознание положения тела и односторонний контроль.
Как выполнять
Лягте на живот, согните локти под углом 90°, ладони направлены вниз.
Напрягите мышцы живота и оторвите лоб от пола.
Поднимите грудь и руки, сосредоточьтесь на вытягивании макушки.
Не поворачивая туловище, вытяните одну руку за спину к бедру.
Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.
Выполните по 5 повторений на каждую сторону.
Тяга локтя
Цель
Углубить активацию широчайшей мышцы спины, снять напряжение в шее и нарастить силу задней цепи.
Как выполнять
Лягте на живот, согните локти под углом 90°, ладони направлены вниз.
Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
Поднимите грудь и руки, сосредоточившись на вытягивании макушки.
Переместите локти к талии, притягивая лопатки к позвоночнику.
Сосредоточьтесь на удлинении шеи и выполните плавные движения.
Повторите 8-10 раз.
Итог
Эти простые, но эффективные упражнения пилатеса помогут вам укрепить верхнюю часть спины, улучшить осанку и снять напряжение в плечах. Выполняйте их регулярно, и ваше тело будет благодарно!
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.