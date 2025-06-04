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Плечи, спина и осанка без боли: эти 5 упражнений пилатеса уберут дискомфорт за 10 минут в день

3:44
Спорт

Сутулость, возникающая от длительного сидения за столом или ношения малыша, может вызывать дискомфорт в спине и плечах. Но с помощью пилатеса можно не только улучшить осанку, но и снять напряжение в области плеч и укрепить верхнюю часть спины. Мы предлагаем программу из пяти упражнений от преподавателя пилатеса Ванессы Мичиелон, которая поможет вам вернуть правильную осанку и чувствовать себя уверенно.

поза Baby Cobra в йоге
Фото: flickr. com by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
поза Baby Cobra в йоге

Подтяжка груди и рук

Цель

  • Активировать мышцы средней и верхней части спины, раскрыть грудную клетку и противодействовать сутулости плеч.

Как выполнять

  • Лягте на живот, руки вдоль тела ладонями вверх.
  • Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
  • Вдохните, подготовьтесь, затем на выдохе поднимите грудь и руки, сосредоточившись на вытягивании макушки головы.
  • Удерживайте 3-5 секунд, затем вдохните и опуститесь.
  • Повторите 10 раз.

Круговые движения руками

Цель

  • Мобилизация плечевых суставов и развитие выносливости постуральных мышц.

Как выполнять

  • Лягте на живот, руки вдоль тела ладонями вверх.
  • Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
  • Поднимите грудь и руки, сосредоточьтесь на вытягивании макушки.
  • Начните двигать руками, рисуя небольшие круги.
  • Выполните 5-10 кругов в одну сторону, затем повторите в другую сторону.
  • Поддерживайте прямую линию позвоночника и не поднимайте плечи к ушам.

Ручной кран

Цель

  • Мобилизовать плечи и стимулировать сведение лопаток для удлинения шеи.

Как выполнять

  • Лягте на живот, руки вдоль тела ладонями вверх.
  • Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
  • Поднимите грудь и руки, сосредоточьтесь на вытягивании макушки.
  • Согните локти так, чтобы кончики пальцев соприкоснулись над поясницей.
  • Вытяните руки назад, но держите грудь и руки поднятыми.
  • Повторите 6-8 раз.

Одноплечевое удлинение из кактусовых ветвей

Цель

  • Улучшить осознание положения тела и односторонний контроль.

Как выполнять

  • Лягте на живот, согните локти под углом 90°, ладони направлены вниз.
  • Напрягите мышцы живота и оторвите лоб от пола.
  • Поднимите грудь и руки, сосредоточьтесь на вытягивании макушки.
  • Не поворачивая туловище, вытяните одну руку за спину к бедру.
  • Вернитесь в исходное положение и повторите с другой стороны.
  • Выполните по 5 повторений на каждую сторону.

Тяга локтя

Цель

  • Углубить активацию широчайшей мышцы спины, снять напряжение в шее и нарастить силу задней цепи.

Как выполнять

  • Лягте на живот, согните локти под углом 90°, ладони направлены вниз.
  • Напрягите мышцы живота, прижмите лобковую кость к коврику и оторвите лоб от пола.
  • Поднимите грудь и руки, сосредоточившись на вытягивании макушки.
  • Переместите локти к талии, притягивая лопатки к позвоночнику.
  • Сосредоточьтесь на удлинении шеи и выполните плавные движения.
  • Повторите 8-10 раз.

Итог

Эти простые, но эффективные упражнения пилатеса помогут вам укрепить верхнюю часть спины, улучшить осанку и снять напряжение в плечах. Выполняйте их регулярно, и ваше тело будет благодарно!

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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