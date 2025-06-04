Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хотите быть в форме? Просто ходите быстрее — вот как 30 минут быстрой ходьбы меняют всё
Очищение организма за 7 дней: этот напиток преобразит ваше тело
Маллет для зрелых: как стиль 80-х может освежить образ женщин старше 50 лет
Навязывание прошлых уз: как бывшая жена Сергея Шнурова пытается избавиться от фамилии
Почему мята становится новым союзником на пути к стройности: готовим настой из неё прямо сейчас
Птичий заговор раскрыт: что действительно помогает от надоедливых гостей
Один баллончик — и ни одной соломинки на голове: летний код ухода
Адвокаты Вайнштейна в панике: продюсер не выдержит нового процесса
Холодный, как месть, и полезный, как зарядка: овощ, который ждёт лето весь год

Пресс, как у богини, и спокойствие в душе: навасана делает невозможное

3:34
Спорт

Если вы ищете эффективное упражнение для укрепления живота, улучшения пищеварения и снижения стресса, то поза навасана, или поза лодки, будет идеальным выбором. Это одно из самых мощных упражнений в йоге, которое не только тонизирует пресс, но и приносит пользу для психического здоровья.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Почему навасана так эффективна

Тонизирует живот и улучшает пищеварение

  • Поза лодки воздействует на все ключевые мышцы корпуса: живот, спину, ягодицы и бедра. По словам учителя йоги Хосе Мартин Фернандеса, эта поза помогает устранить жир в области живота и укрепить мышцы кора. "Она активирует органы в брюшной области, что способствует улучшению работы пищеварительной системы", — добавляет Фернандес. С помощью навасаны вы не только получите подтянутый живот, но и улучшите функции желудка и кишечника.

Снижает уровень кортизола и повышает самооценку

  • Кроме физической пользы, навасана помогает снизить уровень стресса. Поддерживая равновесие и концентрацию, вы активируете "осознанное" дыхание, что способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. Исследование 2023 года показало, что регулярные занятия йогой помогают снижать выработку кортизола, повышая общий уровень психоэмоционального благополучия. Более того, эта поза укрепляет не только тело, но и самооценку, улучшая чувство уверенности и внутренней силы.

Усиливает концентрацию

  • Поза лодки требует полной концентрации на дыхании и равновесии, что полезно для работы мозга. Тренировки на баланс помогают улучшить когнитивные функции и развивают способность работать с дыханием, что в свою очередь благоприятно сказывается на здоровье мозга.

Как правильно выполнять навасану

Исходное положение: Сядьте на пол, вытяните ноги перед собой и соедините их. Положите руки рядом с бедрами, пальцы направлены к ступням.

  • Шаг 1: вдохните и положите руки за спину. Согните ноги в коленях, прижимая их к тазу, и поставьте стопы на пол.
  • Шаг 2: выдыхая, подтяните живот и поднимите ноги, согнув их под углом 90 градусов. Поднимите руки, сделав их параллельными полу и близко к коленям.
  • Шаг 3: вдохните и полностью выпрямите ноги.
  • Шаг 4: держите спину прямо, голову на одной линии с позвоночником, пресс напряжен. Тело должно быть сбалансировано на ягодицах.
  • Шаг 5: удерживайте позу на протяжении 30 секунд, постепенно увеличивая время до одной минуты.
  • Шаг 6: чтобы выйти из позы, выдыхая, согните ноги и опустите стопы и руки на пол, вернитесь в исходное положение.

Почему стоит попробовать навасану

  • Результаты: уже через несколько недель практики вы заметите улучшения в тонусе и гибкости тела.
  • Универсальность: эта поза подходит для всех уровней подготовки, её можно выполнять дома или на занятиях йогой.
  • Психоэмоциональная польза: помимо физической нагрузки, навасана помогает расслабиться, снижая уровень стресса и улучшая настроение.

Попробуйте добавить эту позу в свою практику йоги, и вы получите не только укрепление пресса, но и ощутимое улучшение самочувствия и психоэмоционального состояния!

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Авто
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие Аудио 
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Шоу-бизнес
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах Аудио 
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Наука и техника
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации Аудио 
Популярное
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию

В сибирской тайге живёт медведь, который приносит человеку дары. Учёные теряются в догадках: то ли благодарность, то ли инстинкт, которого не должно быть.

Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова НАТО и слушать не хочет об Украине, а Пентагон отказывается от встречи Рамштайн Дмитрий Плотников
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Она текла миллионы лет: на Марсе нашли реку, которая могла быть колыбелью чужой цивилизации
Последние материалы
Американские компании сравнили пошлины Трампа с пандемией ковида
Навязывание прошлых уз: как бывшая жена Сергея Шнурова пытается избавиться от фамилии
Почему мята становится новым союзником на пути к стройности: готовим настой из неё прямо сейчас
Птичий заговор раскрыт: что действительно помогает от надоедливых гостей
Один баллончик — и ни одной соломинки на голове: летний код ухода
Адвокаты Вайнштейна в панике: продюсер не выдержит нового процесса
Холодный, как месть, и полезный, как зарядка: овощ, который ждёт лето весь год
История любви Котэ Махарадзе и Софико Чиаурели: Где же ты, моя Софико?
Бразилия заявляет права: подводный остров может стать источником ценных ресурсов для страны
Самый крутой Швейцарский фуникулёр поднимается почти вертикально — инженеры сделали своё дело
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.