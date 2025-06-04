Пресс, как у богини, и спокойствие в душе: навасана делает невозможное

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Если вы ищете эффективное упражнение для укрепления живота, улучшения пищеварения и снижения стресса, то поза навасана, или поза лодки, будет идеальным выбором. Это одно из самых мощных упражнений в йоге, которое не только тонизирует пресс, но и приносит пользу для психического здоровья.

Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian Занятие по йоге

Почему навасана так эффективна

Тонизирует живот и улучшает пищеварение

Поза лодки воздействует на все ключевые мышцы корпуса: живот, спину, ягодицы и бедра. По словам учителя йоги Хосе Мартин Фернандеса, эта поза помогает устранить жир в области живота и укрепить мышцы кора. "Она активирует органы в брюшной области, что способствует улучшению работы пищеварительной системы", — добавляет Фернандес. С помощью навасаны вы не только получите подтянутый живот, но и улучшите функции желудка и кишечника.

Снижает уровень кортизола и повышает самооценку

Кроме физической пользы, навасана помогает снизить уровень стресса. Поддерживая равновесие и концентрацию, вы активируете "осознанное" дыхание, что способствует снижению уровня кортизола — гормона стресса. Исследование 2023 года показало, что регулярные занятия йогой помогают снижать выработку кортизола, повышая общий уровень психоэмоционального благополучия. Более того, эта поза укрепляет не только тело, но и самооценку, улучшая чувство уверенности и внутренней силы.

Усиливает концентрацию

Поза лодки требует полной концентрации на дыхании и равновесии, что полезно для работы мозга. Тренировки на баланс помогают улучшить когнитивные функции и развивают способность работать с дыханием, что в свою очередь благоприятно сказывается на здоровье мозга.

Как правильно выполнять навасану

Исходное положение: Сядьте на пол, вытяните ноги перед собой и соедините их. Положите руки рядом с бедрами, пальцы направлены к ступням.

Шаг 1 : вдохните и положите руки за спину. Согните ноги в коленях, прижимая их к тазу, и поставьте стопы на пол.

: вдохните и положите руки за спину. Согните ноги в коленях, прижимая их к тазу, и поставьте стопы на пол. Шаг 2 : выдыхая, подтяните живот и поднимите ноги, согнув их под углом 90 градусов. Поднимите руки, сделав их параллельными полу и близко к коленям.

: выдыхая, подтяните живот и поднимите ноги, согнув их под углом 90 градусов. Поднимите руки, сделав их параллельными полу и близко к коленям. Шаг 3 : вдохните и полностью выпрямите ноги.

: вдохните и полностью выпрямите ноги. Шаг 4 : держите спину прямо, голову на одной линии с позвоночником, пресс напряжен. Тело должно быть сбалансировано на ягодицах.

: держите спину прямо, голову на одной линии с позвоночником, пресс напряжен. Тело должно быть сбалансировано на ягодицах. Шаг 5 : удерживайте позу на протяжении 30 секунд, постепенно увеличивая время до одной минуты.

: удерживайте позу на протяжении 30 секунд, постепенно увеличивая время до одной минуты. Шаг 6: чтобы выйти из позы, выдыхая, согните ноги и опустите стопы и руки на пол, вернитесь в исходное положение.

Почему стоит попробовать навасану

Результаты : уже через несколько недель практики вы заметите улучшения в тонусе и гибкости тела.

: уже через несколько недель практики вы заметите улучшения в тонусе и гибкости тела. Универсальность : эта поза подходит для всех уровней подготовки, её можно выполнять дома или на занятиях йогой.

: эта поза подходит для всех уровней подготовки, её можно выполнять дома или на занятиях йогой. Психоэмоциональная польза: помимо физической нагрузки, навасана помогает расслабиться, снижая уровень стресса и улучшая настроение.

Попробуйте добавить эту позу в свою практику йоги, и вы получите не только укрепление пресса, но и ощутимое улучшение самочувствия и психоэмоционального состояния!

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

