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Хотите быть в форме? Просто ходите быстрее — вот как 30 минут быстрой ходьбы меняют всё

2:05
Спорт

Вы когда-нибудь задумывались, как быстрая ходьба может помочь вам достичь целей в фитнесе? Умеренные прогулки — это не только способ улучшить сердечно-сосудистую систему, но и эффективный метод укрепления мышц и контроля веса.

Женские ноги в розовых кроссовках
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женские ноги в розовых кроссовках

Стефани Мансур, тренер и автор Start TODAY, рассказывает, что для того, чтобы начать терять вес и наращивать мышцы, следует ходить со скоростью 3-4 мили в час. Это оптимальный темп для быстрой ходьбы, который активирует мышцы ног, ягодиц и корпуса, а также ускоряет обмен веществ.

Почему важно ходить быстро

По словам Мансур, быстрая ходьба повышает частоту сердечных сокращений и дыхания, что улучшает работу сердца и легких. Это помогает снизить артериальное давление и уменьшает риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Кроме того, быстрая ходьба позволяет сжигать больше калорий: например, прогулка на 10 000 шагов в день при скорости 3-4 мили в час может сжечь 500 калорий и более.

Как начать

Если вы новичок в быстрой ходьбе, Седрик Брайант, доктор философии, рекомендует начинать со скорости 3 мили в час. Это комфортный темп для начала, а с течением времени, когда ваша физическая форма улучшится, вы сможете ускориться до 4 миль в час.

Не забывайте и про количество шагов: для начала достаточно делать 4000-5000 шагов в день, постепенно увеличивая их количество до 10 000.

Совет тренера: добавьте кросс-тренинг

Для ускорения результатов важно не только ходить, но и включать в программу кросс-тренинг. Это поможет укрепить мышцы и повысить мобильность, что сделает ваши прогулки более эффективными. В приложении Start TODAY можно найти тренировки, направленные на укрепление нижней части тела и корпуса, что улучшит вашу способность ходить быстрее и дольше.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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