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Что делает челночный бег обязательным даже для профессионалов

1:51
Спорт

Казалось бы, ничего сложного: бежишь туда-сюда между двумя точками. Но именно в этом простом на первый взгляд упражнении кроется мощнейшая тренировка координации, ловкости и выносливости. Это — челночный бег.

бег
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
бег

Как это работает

Суть упражнения — в многократных коротких ускорениях с резкой сменой направления. Например:

  • 3x10 м — школьный норматив и часть ГТО.
  • 4x9 м — применяют в средней школе.
  • 10x10 м — используют в армии и полиции.

Бежать можно по-разному: прямо — назад, лицом — спиной, с обеганием отметки или касанием её рукой. Всё зависит от цели тренировки.

Что развивает челночный бег

Этот формат бега прокачивает сразу несколько важных навыков:

  • Скоростную выносливость
  • Координацию движений
  • Равновесие
  • Взрывную силу ног

Поэтому его активно применяют в тренировках футболистов, хоккеистов, теннисистов и легкоатлетов.

Если ваша цель — быть готовым к поворотам на трассе, не теряя скорость, челночный бег — идеальный выбор. Он учит мгновенно менять направление и при этом не сбавлять темпа.

Как бегать правильно

Перед началом — разминка обязательна. Покрытие должно быть ровным, а обувь — нескользкой.

Техника:

  • Стартуйте из высокого положения, центр тяжести — вперёд.
  • Бегите на носках — так легче сохранять скорость.
  • Разворот делайте с "стопорящим" шагом и отталкиванием ведущей ногой.
  • Дышите по схеме 2x2: два шага — вдох, два — выдох.

Не допускайте ошибок:

Фальстарт и непересечение линии — минус результат.
Не тормозите заранее перед поворотом и особенно перед финишем.

Уточнения

Лёгкая атле́тика — олимпийский вид спорта.

Принципы силового тренинга — общий взгляд на проблемы преодоления физических и физиологических барьеров развития спортсмена в качественных и количественных характеристиках, таких как: рост скелетных мышц, повышение выносливости и силовых показателей.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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