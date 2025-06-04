Что делает челночный бег обязательным даже для профессионалов

Казалось бы, ничего сложного: бежишь туда-сюда между двумя точками. Но именно в этом простом на первый взгляд упражнении кроется мощнейшая тренировка координации, ловкости и выносливости. Это — челночный бег.
Суть упражнения — в многократных коротких ускорениях с резкой сменой направления. Например:
Бежать можно по-разному: прямо — назад, лицом — спиной, с обеганием отметки или касанием её рукой. Всё зависит от цели тренировки.
Этот формат бега прокачивает сразу несколько важных навыков:
Поэтому его активно применяют в тренировках футболистов, хоккеистов, теннисистов и легкоатлетов.
Если ваша цель — быть готовым к поворотам на трассе, не теряя скорость, челночный бег — идеальный выбор. Он учит мгновенно менять направление и при этом не сбавлять темпа.
Перед началом — разминка обязательна. Покрытие должно быть ровным, а обувь — нескользкой.
Техника:
Не допускайте ошибок:
Фальстарт и непересечение линии — минус результат.
Не тормозите заранее перед поворотом и особенно перед финишем.
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