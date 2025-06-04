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Это упражнение даст взрывной рост вашим трицепсам! Проверено чемпионом

1:41
Спорт

Четырёхкратный обладатель титула "Мистер Олимпия" Джей Катлер раскрыл профессиональный секрет построения впечатляющих трицепсов, который десятилетиями используется топовыми бодибилдерами.

Мужчина делает жим гантелями
Фото: flickr.com by John Voo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мужчина делает жим гантелями

Основой своей методики чемпион называет французский жим — упражнение, способное радикально преобразовать заднюю поверхность рук при правильном выполнении.

Французский жим как основа тренинга трицепсов

Катлер подчеркивает уникальную эффективность этого упражнения для комплексной проработки всех трех пучков трицепса. Особое внимание он уделяет варианту с EZ-штангой, который снижает нагрузку на запястья при работе с серьезными весами.

"Именно французский жим даёт ту самую толщину и плотность мышц, которая отличает профессиональных атлетов", — утверждает чемпион.

Важнейшим аспектом он считает глубокую растяжку в нижней точке движения, создающую мощный стимул для роста мышечных волокон, пишет Men Today.

Технические нюансы для максимального результата

Профессиональный подход Катлера к выполнению французского жима включает несколько ключевых принципов. Во-первых, это строгий контроль веса на всей траектории движения — от медленного опускания с акцентом на растяжении до мощного, но плавного разгибания рук. Во-вторых, обязательная фиксация в точке пикового сокращения для максимального кровенаполнения мышц.

Чемпион также рекомендует периодически менять оборудование — чередовать EZ-штангу, прямой гриф и гантели, чтобы прорабатывать трицепсы под разными углами.

Уточнения

Разгиба́ние рук (францу́зский жим) — изолированное односуставное физическое упражнение для тренировки трицепса. 

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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