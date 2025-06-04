Хотите тренироваться дома? Купите это — и забудьте о спортзале

Домашние тренировки — отличный способ поддерживать форму без посещения спортзала. Но какие тренажёры действительно стоит покупать?
Фитнес-тренер Ольга Яблокова рекомендует сочетать кардио и силовые нагрузки для максимального эффекта и здоровья.
Для аэробных нагрузок подойдут:
Для укрепления мышц лучше всего подойдут:
"Такой инвентарь не занимает много места. После тренировки его легко убрать в шкаф или под кровать", — отмечает Яблокова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.
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