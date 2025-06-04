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Хотите тренироваться дома? Купите это — и забудьте о спортзале

1:07
Спорт

Домашние тренировки — отличный способ поддерживать форму без посещения спортзала. Но какие тренажёры действительно стоит покупать?

Тренировка
Фото: unsplash.com by Maddi Bazzocco, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тренировка

Фитнес-тренер Ольга Яблокова рекомендует сочетать кардио и силовые нагрузки для максимального эффекта и здоровья.

Лучшие кардиотренажеры для дома

Для аэробных нагрузок подойдут:

  • Беговая дорожка — универсальный вариант для ходьбы и бега.
  • Велотренажер — безопасная нагрузка на ноги и сердце.
  • Степпер — компактный тренажер для интенсивных тренировок.
  • Эллипсоид — щадящая альтернатива бегу с нагрузкой на все тело.

Силовые тренировки: минимум места — максимум пользы

Для укрепления мышц лучше всего подойдут:

  1. Сборные гантели — можно регулировать вес под свой уровень.
  2. Штанга с разборными блинами — компактный и универсальный вариант.

"Такой инвентарь не занимает много места. После тренировки его легко убрать в шкаф или под кровать", — отмечает Яблокова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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