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Ламин Ямаль может перейти в Реал? Звезда каталонцев наконец опроверг все слухи

0:54
Спорт

Футболист каталонской "Барселоны" Ламин Ямаль в своем заявлении, которое наверняка порадует всех поклонников каталонских гигантов, без колебаний ответил на вопрос о возможном переходе в главного соперника "Блаугранас", "Реал Мадрид".

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

"Перейду ли я когда-нибудь в "Реал"? Ни за что. Невозможно", — отрезал Ямаль.

17-летний игрок считается одной из самых ярких звезд испанского и мирового футбола и уже играет важную роль в первой команде "Барселоны".

Его заявление прозвучало в то время, когда слухи о трансферах вокруг молодых звезд не утихают, но Ямаль показал свою преданность клубу, в котором он вырос.

Его слова, вероятно, еще больше расположат к нему фанатов "Барсы", особенно в контексте деликатной темы трансферов игроков между двумя великими испанскими соперниками.

Уточнения

Лами́н Яма́ль Насрауи Эбана (кат. и исп. Lamine Yamal Nasraoui Ebana; родился 13 июля 2007, Эсплугес-де-Льобрегат) — испанский футболист, вингер клуба «Барселона» и сборной Испании. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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