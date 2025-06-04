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Гран-при Испании: Алонсо разрывает засуху и приносит очки Aston Martin после упорной борьбы

1:57
Спорт

Aston Martin отпраздновал свои четвертые очки в сезоне на Гран-при Испании.

Гоночный автомобиль
Фото: freepik is licensed under Public Domain
Гоночный автомобиль

Фернандо Алонсо положил конец своей "засухе без очков" перед сотнями тысяч болельщиков, когда он финишировал девятым на Circuit de Catalunya.

Испанцу пришлось обогнать нескольких соперников после фазы машины безопасности, чтобы пробиться в десятку лучших. Он набрал еще одно очко после того, как Макс Ферстаппен был оштрафован. Однако ветеран Aston Martin остался с тяжелым бременем после того, как Лэнс Стролл сошел с гонки после квалификации. Он бы стартовал с 14-го места, хотя его бы дисквалифицировали из гонки, потому что его не сразу взвесили после падения.

Болельщики Формулы-1 были озадачены отсутствием Стролла. Хотя команда еще не подтвердила, готов ли он к гонке на Гран-при Канады, теперь они готовятся к тому, что он может не выступить.

У руководителя команды Энди Коуэлла есть несколько вариантов, включая неожиданного, который можно вернуть на стартовую решетку: Валттери Боттаса.

Согласно репортажу BBC Sport, Стролл "вышел из себя" после своего выбывания из квалификации. Согласно отчету ESPN, члены других команд были "скептически" настроены по отношению к истории Aston Martin.

Стролл получил серьезные травмы запястья в аварии на велосипеде перед сезоном 2023 года, но смог принять участие в открытии сезона в том году. В их отчете также говорится, что многие сотрудники Aston Martin не знали о травмах Стролла, и команда предположила, что он проходит шестинедельную программу "управления болью".

Фелипе Другович и Стоффель Вандорн являются наиболее вероятными заменами канадского гонщика от Aston Martin, если он не сможет участвовать в предстоящей гонке.

Уточнения

Aston Martin Limited — британский производитель престижных спортивных автомобилей.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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