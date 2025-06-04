Результаты теста на пол Иман Хелиф опубликованы: она биологически мужчина

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Результаты гендерного теста, проведенного над Иман Хелиф на чемпионате мира по боксу 2023 года, были обнародованы впервые, и медицинское заключение показало, что у нее мужской кариотип.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Анализ мочи

Спустя всего день после того, как World Boxing обязал Хелиф пройти тест для определения ее пригодности к будущим выступлениям в женском дивизионе, ключевой документ по делу был обнародован.

Американский журналист Алан Абрахамсон, известный тем, что на Олимпиаде в Париже сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) был проинформирован еще в 2022 году о наличии мужской ДНК у Хелиф, теперь опубликовал результаты теста, проведенного на боксере в Нью-Дели в марте 2023 года. Этот тест привел к ее исключению из чемпионата мира того года. В отчете, опубликованном на веб-сайте 3 Wire Sports, результаты определяются как "ненормальные" и говорится, что "хромосомный анализ показывает мужской кариотип", а именно XY, что подтверждено Международной ассоциацией бокса (IBA).

Кариотип представляет собой полную карту хромосом человека, и в случае алжирского боксера результаты указывают на типично мужской профиль. Документ направляется в лабораторию доктора Лала ПатЛабса в Нью-Дели, учреждение, аккредитованное Американским колледжем патологов и сертифицированное в соответствии со стандартами ISO.

Этот элемент открыто противоречит утверждениям представителя МОК Марка Адамса, который во время пресс-конференции на Олимпиаде в Париже назвал результаты "случайными" и "неофициальными".

Уточнения

Биоло́гия (греч. βιολογία; от др.-греч. βίος «жизнь» + λόγος «учение, наука») — наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания.

