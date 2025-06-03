Свёнтек четвёртый раз подряд вышла в полуфинал Ролан Гаррос

Польская теннисистка Ига Свёнтек сыграет в полуфинале "Ролан Гаррос" в четвертый раз подряд.
Это будет второй в сезоне турнир "Большого шлема".
Свёнтек вышла в полуфинал после победы над украинкой Элиной Свитолиной, пишет Sports. Ru. 24-летняя полька выиграла ее со счетом 6:1, 7:5.
Далее Свёнтек сразится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко, которая лидирует в рейтинге WTA. На счету Свёнтек четыре титула "Ролан Гаррос", она выиграла три последних турнира.
И́га Наталья Свёнтек; пол. Iga Świątek [ˈiɡa ˈɕfʲɔntɛk] ; род. 31 мая 2001[…], Варшава) — польская теннисистка.
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