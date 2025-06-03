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Шахматист Карлсен вышел из себя: гроссмейстер эмоционально отреагировал на поражение

0:31
Спорт

Норвежский шахматист Магнус Карлсен стал звездой соцсетей, после того, как вышел из себя из-за поражения своему сопернику — действующему чемпиону мира 19-летнему Гукешу Доммараджу.

Шахматы
Фото: commons.wikimedia.org by Staxringold, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Шахматы

Гроссмейстер ударил кулаком по столу, но потом, взяв себя в руки, все же пожал руку противнику и поздравил его с победой.

Гукеш совсем не ожидал такой резкой реакции на публике и смутился из-за происходящего, сообщает "Российская газета".

Уточнения

Свен Ма́гнус Э́эн Ка́рлсен (норв. Sven Magnus Øen Carlsen; род. 30 ноября 1990, Тёнсберг, Норвегия) — норвежский шахматист, 16-й чемпион мира (2013—2023), один из сильнейших шахматистов в истории.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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