Похудей на 10 кг за 4 недели! Эти 25 упражнений с гантелями точно топят жир

Укрепляйте свое тело, сжигайте жир и наращивайте мышцы с помощью гантелей и гирь. Эти упражнения рекомендует тренер, и их можно выполнять дома без тренажеров.
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Спортивная девушка с шейкером
25 лучших упражнений со свободным весом
Они идеально подходят для тренировок дома и в спортзале.
Грудь и руки
Жим лежа — грудь, трицепсы
Жим над головой — плечи, трицепсы
Сгибание рук на бицепс — изоляция рук
Французский жим — трицепсы
Жимы Арнольда — передние и средние дельты
Спина и корпус
Передние тяги — вся спина
Прогулка фермера — хват, корпус
Планка с переносом штанги — динамическая устойчивость
Русские вращения штанги — косые мышцы
Становая тяга штанги — подколенные сухожилия, ягодицы, нижняя часть спины
Ноги
Приседания со штангой — квадрицепсы, ягодицы
Болгарские приседания — каждая нога отдельно
Выпады вперед — бедра, устойчивость
Боковые выпады — внешняя и внутренняя часть бедер
Подъемы на носки — икры
Все тело и динамические упражнения
Махи гирей — взрывная сила, задняя цепь
Трастеры (приседания + жим) — сила + кардио
Подъем и жим — сила всего тела
Рывок с одной гантелью — скорость и координация
Турецкая постановка — устойчивость, подвижность
Для начинающих
Приседание со штангой перед телом
Жим сидя с более легким весом
Прогулка фермера с небольшими гантелями
Становая тяга с колен
Планка без веса
С гантелями вам не нужно ждать тренажер или платить за ежемесячный абонемент. Вы можете начать прямо сейчас и постепенно создавать план тренировок в соответствии со своими сильными сторонами. Помните, что правильная техника имеет ключевое значение.
Уточнения
Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.