Похудей на 10 кг за 4 недели! Эти 25 упражнений с гантелями точно топят жир

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Укрепляйте свое тело, сжигайте жир и наращивайте мышцы с помощью гантелей и гирь. Эти упражнения рекомендует тренер, и их можно выполнять дома без тренажеров.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Спортивная девушка с шейкером

25 лучших упражнений со свободным весом

Они идеально подходят для тренировок дома и в спортзале.

Грудь и руки

Жим лежа — грудь, трицепсы Жим над головой — плечи, трицепсы Сгибание рук на бицепс — изоляция рук Французский жим — трицепсы Жимы Арнольда — передние и средние дельты

Спина и корпус

Передние тяги — вся спина Прогулка фермера — хват, корпус Планка с переносом штанги — динамическая устойчивость Русские вращения штанги — косые мышцы Становая тяга штанги — подколенные сухожилия, ягодицы, нижняя часть спины

Ноги

Приседания со штангой — квадрицепсы, ягодицы Болгарские приседания — каждая нога отдельно Выпады вперед — бедра, устойчивость Боковые выпады — внешняя и внутренняя часть бедер Подъемы на носки — икры

Все тело и динамические упражнения

Махи гирей — взрывная сила, задняя цепь Трастеры (приседания + жим) — сила + кардио Подъем и жим — сила всего тела Рывок с одной гантелью — скорость и координация Турецкая постановка — устойчивость, подвижность

Для начинающих

Приседание со штангой перед телом Жим сидя с более легким весом Прогулка фермера с небольшими гантелями Становая тяга с колен Планка без веса

С гантелями вам не нужно ждать тренажер или платить за ежемесячный абонемент. Вы можете начать прямо сейчас и постепенно создавать план тренировок в соответствии со своими сильными сторонами. Помните, что правильная техника имеет ключевое значение.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

