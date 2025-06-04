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Похудей на 10 кг за 4 недели! Эти 25 упражнений с гантелями точно топят жир

1:51
Спорт

Укрепляйте свое тело, сжигайте жир и наращивайте мышцы с помощью гантелей и гирь. Эти упражнения рекомендует тренер, и их можно выполнять дома без тренажеров.

Спортивная девушка с шейкером
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спортивная девушка с шейкером

25 лучших упражнений со свободным весом

Они идеально подходят для тренировок дома и в спортзале.

Грудь и руки

  1. Жим лежа — грудь, трицепсы
  2. Жим над головой — плечи, трицепсы
  3. Сгибание рук на бицепс — изоляция рук
  4. Французский жим — трицепсы
  5. Жимы Арнольда — передние и средние дельты

Спина и корпус

  1. Передние тяги — вся спина
  2. Прогулка фермера — хват, корпус
  3. Планка с переносом штанги — динамическая устойчивость
  4. Русские вращения штанги — косые мышцы
  5. Становая тяга штанги — подколенные сухожилия, ягодицы, нижняя часть спины

Ноги

  1. Приседания со штангой — квадрицепсы, ягодицы
  2. Болгарские приседания — каждая нога отдельно
  3. Выпады вперед — бедра, устойчивость
  4. Боковые выпады — внешняя и внутренняя часть бедер
  5. Подъемы на носки — икры

Все тело и динамические упражнения

  1. Махи гирей — взрывная сила, задняя цепь
  2. Трастеры (приседания + жим) — сила + кардио
  3. Подъем и жим — сила всего тела
  4. Рывок с одной гантелью — скорость и координация
  5. Турецкая постановка — устойчивость, подвижность

Для начинающих

  1. Приседание со штангой перед телом
  2. Жим сидя с более легким весом
  3. Прогулка фермера с небольшими гантелями
  4. Становая тяга с колен
  5. Планка без веса

С гантелями вам не нужно ждать тренажер или платить за ежемесячный абонемент. Вы можете начать прямо сейчас и постепенно создавать план тренировок в соответствии со своими сильными сторонами. Помните, что правильная техника имеет ключевое значение.

Уточнения

Ганте́ли (от нем. Hantel) — спортивный инвентарь для выполнения физических упражнений с отягощениями, направленный на развитие мышц, укрепление суставов и общей работоспособности организма.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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