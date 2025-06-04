NASA уверено, что 10 минут прыжков могут сравниться с 30-минутной пробежкой — вот как это сделать

В график работающего человека втиснуть требуемые 150 минут упражнений средней интенсивности в неделю может казаться все более недостижимым. Однако учёные нашли выход! NASA нашло решение в прыжках.

Фото: commons.wikimedia.org by Rachyong, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Прыжки на батуте

Несмотря на то, что прыжки на мини-батуте ассоциируются в первую очередь с детьми до 10 лет, популярность такого кардио резко возросла за последние несколько лет.

В 1980 году NASA провело исследование и обнаружило, что быстрые 10 минут прыжков на прыжках были на 68% эффективнее 30 минут бега трусцой.

Восемь участников в возрасте от 19 до 26 лет ходили и бегали по беговой дорожке на четырех скоростях и прыгали на батуте на четырех высотах. Измерялись поглощение кислорода, уровни ускорения и частота сердечных сокращений.

Результаты показали, что "при одинаковых уровнях частоты сердечных сокращений (ЧСС) и поглощения кислорода (VO2) величина биомеханических стимулов была больше при прыжках на батуте, чем при беге".

Другими словами, прыжки на батуте оказывали большую физическую нагрузку на тела участников — мышцы, кости и суставы — чем беговая дорожка, несмотря на то, что их сердца и дыхание работали на одном уровне для обоих. Их тела поглощали больше силы при подпрыгивании и реагировали на нестабильность батута.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (англ. National Aeronautics and Space Administration, сокр. NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США.

