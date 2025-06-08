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Тело стареет быстрее, если вы допускаете эти три ошибки при ходьбе

2:34
Спорт

Есть что-то несомненно освежающее в том, чтобы зашнуровать обувь и отправиться на добрую старую прогулку. Встать на ноги и вдохнуть немного свежего воздуха действительно может творить чудеса как для вашего разума, так и для тела. Но вот предостережение: определенные привычки ходьбы могут незаметно старить ваше тело без вашего ведома.

Пожилая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилая женщина

"Плохая механика ходьбы может определенно повлиять на силу, равновесие и увеличить риск получения травмы", — объясняет Эйприл Медрано, главный тренер в STRIDE Fitness.

Когда осанка нарушена или ваша походка неровная, это создает компенсации, которые ослабляют ключевые мышцы, такие как ягодичные и кор. Со временем это может привести к болям в суставах, снижению мощности тренировок и повышению риска получения травмы. Дисбаланс из-за плохой ходьбы также может нарушить выравнивание вашего тела, что затрудняет поддержание устойчивости или эффективное наращивание силы.

Сутулость

Независимо от того, сидите ли вы за столом или просто занимаетесь своими делами, сутулиться — это серьезная проблема. Тем не менее, это одна из самых распространенных привычек при ходьбе, от которой предостерегает Эйприл.

"Сутулость (плохая осанка) [означает] ходьбу с вытянутой вперед головой и округленными плечами", — говорит она нам. "Это сдавливает позвоночник, напрягает шею и создает тот сгорбленный вид, который ассоциируется со старением".

Выполняйте упражнения, такие как разведение рук с лентой и наклоны к стене, которые укрепляют верхнюю часть спины.

Делаете короткие, шаркающие шаги

Даже если вы устали, не шаркайте во время ходьбы. Это со временем снижает подвижность голеностопного сустава и бедра и может вызвать нестабильность и скованность.

"Вы можете противостоять этому, включив упражнения на подвижность, такие как махи ногами, выпады и ходьба в гору, чтобы переучиться на более длинный и естественный шаг", — объясняет Эйприл.

Ходьба с неподвижными руками

"Ходьба с напряженными руками или без размахивания руками — это распространенная модель, которая лишает вас естественного импульса и нарушает равновесие", — говорит Эйприл. "Ваши руки должны естественно размахивать вперед-назад (не поперек тела), а силовые тренировки верхней части тела могут помочь восстановить это плавное движение".

Уточнения

Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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