Тело стареет быстрее, если вы допускаете эти три ошибки при ходьбе

Есть что-то несомненно освежающее в том, чтобы зашнуровать обувь и отправиться на добрую старую прогулку. Встать на ноги и вдохнуть немного свежего воздуха действительно может творить чудеса как для вашего разума, так и для тела. Но вот предостережение: определенные привычки ходьбы могут незаметно старить ваше тело без вашего ведома.
"Плохая механика ходьбы может определенно повлиять на силу, равновесие и увеличить риск получения травмы", — объясняет Эйприл Медрано, главный тренер в STRIDE Fitness.
Когда осанка нарушена или ваша походка неровная, это создает компенсации, которые ослабляют ключевые мышцы, такие как ягодичные и кор. Со временем это может привести к болям в суставах, снижению мощности тренировок и повышению риска получения травмы. Дисбаланс из-за плохой ходьбы также может нарушить выравнивание вашего тела, что затрудняет поддержание устойчивости или эффективное наращивание силы.
Независимо от того, сидите ли вы за столом или просто занимаетесь своими делами, сутулиться — это серьезная проблема. Тем не менее, это одна из самых распространенных привычек при ходьбе, от которой предостерегает Эйприл.
"Сутулость (плохая осанка) [означает] ходьбу с вытянутой вперед головой и округленными плечами", — говорит она нам. "Это сдавливает позвоночник, напрягает шею и создает тот сгорбленный вид, который ассоциируется со старением".
Выполняйте упражнения, такие как разведение рук с лентой и наклоны к стене, которые укрепляют верхнюю часть спины.
Даже если вы устали, не шаркайте во время ходьбы. Это со временем снижает подвижность голеностопного сустава и бедра и может вызвать нестабильность и скованность.
"Вы можете противостоять этому, включив упражнения на подвижность, такие как махи ногами, выпады и ходьба в гору, чтобы переучиться на более длинный и естественный шаг", — объясняет Эйприл.
"Ходьба с напряженными руками или без размахивания руками — это распространенная модель, которая лишает вас естественного импульса и нарушает равновесие", — говорит Эйприл. "Ваши руки должны естественно размахивать вперед-назад (не поперек тела), а силовые тренировки верхней части тела могут помочь восстановить это плавное движение".
Кифо́з (др.-греч. κυφός «согнутый, горбатый») — в общих случаях представляет собой искривление позвоночника в сагиттальной плоскости, направленное выпуклостью назад; антоним лордоза.
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