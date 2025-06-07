Лучшая весогонка дома: эта 15-минутная тренировка с собственным весом заменит час в спортзале

Иногда провести час в спортзале не просто нереально, это просто невозможно. К счастью, вам не нужно 60 минут в спортзале, чтобы оставаться сильным и здоровым. Выполнение всего 15 минут высокоинтенсивных, подобранных упражнений с собственным весом может помочь вам получить те же преимущества для здоровья и фитнеса, что и более длительная тренировка без оборудования.
Тренер Лола Лопес Гуардоне поделилась убийственной 15-минутной тренировкой с собственным весом для случаев, когда у вас мало времени.
Как работает эта 15-минутная тренировка с собственным весом:
Эти пять упражнений предназначены для воздействия на несколько групп мышц, повышения частоты сердечных сокращений и обеспечивают тренировку всего тела, которая укрепляет и тонизирует всего за 15 минут.
Модификации: отжимания на коленях, касания плеч.
Цели: ягодичные мышцы, квадрицепсы, подколенные сухожилия, баланс.
Модификации: приседания вразбежку, приседания вразбежку с поддержкой, обратный выпад с толчком колена.
Цели: корпус, плечи, устойчивость.
Модификации: удержание планки, удержание наклонной планки.
Цели: Внешняя часть бедер, ягодицы, кардио.
Модификации: Выпады с реверансом, марш на месте.
Цели: корпус, плечи, квадрицепсы.
Модификации: поза "собака-птица", сидение у стены.
"Движение и сила не подлежат обсуждению для здоровой жизни, но это не значит, что каждая тренировка должна быть большим производством", — говорит Гуардоне. "Поэтому в следующий раз, когда жизнь станет суматошной (потому что так и будет), помните: вам не нужно пропускать тренировку. Вам просто нужно нажать "воспроизвести" на 15 минутах движения".
Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). Возможно, с дополнительным отягощением.
В джунглях Амазонки обнаружена анаконда весом 200 кг — ученые в шоке. Почему это открытие не только сенсационное, но и тревожное?