Интенсивнее, чем кардио: эти 4 упражнения с собственным весом сожгут больше жира

Кардио — это надежный инструмент для сжигания жира. Независимо от того, совершаете ли вы размеренные прогулки или бегаете по кругу, оно повышает частоту сердечных сокращений и помогает сжигать калории. Но есть одна загвоздка: это может быстро надоесть. Вот где упражнения с собственным весом становятся особенно эффективными.
Тренировки с собственным весом могут быть столь же эффективными, если не более, когда дело касается сжигания жира. Эти движения задействуют несколько групп мышц одновременно, что резко повышает частоту сердечных сокращений и сжигает калории.
Объедините это с высокоинтенсивными интервальными тренировками (HIIT), и вы получите формулу сжигания жира, которая может соперничать даже с самой тяжелой кардиосессией. Добавьте к этому продуманный план питания, и вы на быстром пути к реальным результатам.
Совет тренера: сосредоточьтесь на мягком приземлении. Представьте, что пол — это лава. Это защитит ваши суставы и сохранит плавность и эффективность движений.
Совет тренера: двигайте руками так, как будто бежите спринт. Это добавляет силы и координации, делая каждое повторение более эффективным.
Рекомендуемые раунды и повторения: выполните 3 раунда по 8-10 повторений на каждую ногу.
Совет тренера: оттолкнитесь от пола руками и держите плечи в напряжении. Это поможет избежать сутулости и активирует верхнюю часть тела.
Рекомендуемые раунды и повторения: выполните 3 раунда по 30-45 секунд.
Совет тренера: энергично качайте руками. Ваши руки управляют ногами и увеличивают скорость спринта.
Рекомендуемые раунды и повторения: выполните 6-8 спринтов продолжительностью 10-15 секунд.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
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