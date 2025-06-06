Мышцы как у Шварценеггера: эти 5 упражнений помогут стать мускулистым за 20 минут в день

Наращивание мышечной массы — это тяжелая работа, но она может занять не так много времени, как вы думаете. Тренер Кара Д'Орацио назвала самый быстрый способ нарастить мышечную массу за 20 минут или меньше.
Кара объясняет: "Наращивание мышечной массы менее чем за 20 минут может показаться безумием, но это выполнимо, если подойти к этому с умом. Высокоинтенсивные тренировки могут быть суперэффективными, даже когда времени мало. Некоторые группы мышц очень хорошо реагируют на быстрые, интенсивные тренировки. Ваши ноги — отличный пример: приседания, выпады и становая тяга — все это сложные движения, которые задействуют несколько групп мышц одновременно. Плечи и корпус также являются отличными целями для коротких сессий".
Если вы ищете тренировку для наращивания мышечной массы, которую можно выполнить быстро, Кара рекомендует круговые тренировки или суперсеты.
"Соедините два упражнения, которые задействуют разные группы мышц или противоположные (например, бицепсы и трицепсы), и вы поддержите частоту сердечных сокращений и максимально эффективно используете свое время", — говорит она. "Круги тоже хороши — просто выполняйте несколько упражнений одно за другим с минимальным отдыхом".
Для этой быстрой сессии пота Кара рекомендует выполнять 3-4 подхода для каждого упражнения, от 8 до 12+ повторений в подходе. Отдыхайте от 30 до 60 секунд между подходами.
Повторите круги столько раз, сколько сможете за оставшееся время. Не жертвуйте формой ради скорости.
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