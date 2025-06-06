1-минутный тест на хват, который покажет ваш реальный уровень физической подготовки

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Знаете ли вы, что хват может быть основным показателем вашей общей физической подготовки? По словам Калеба Германа, персонального тренера Life Time Des Moines, неудовлетворительный хват сигнализирует о том, что все ваше тело может стать сильнее.

Фото: Designed be Freepik by sergeycauselove, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка мужчины

Подобно балансу, и мышечная масса, и сила естественным образом уменьшаются с возрастом.

Фактически, мышечная масса уменьшается примерно на 3-8 % каждые 10 лет после того, как вам исполнится 30 лет. Этот темп снижения ускоряется после того, как вам исполнится 60. Хорошая новость заключается в том, что регулярные силовые тренировки могут помочь вам поддерживать и наращивать мышечную массу и способствовать активному, независимому образу жизни.

Калеб делится простой задачей на хват, которая показывает, в порядке ли ваша физическая подготовка или есть возможности для улучшения. И ваша сила — не единственное, на что влияет ваш захват.

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале исследований окружающей среды и общественного здравоохранения, слабая сила захвата также может быть признаком ослабленной иммунной системы, что делает вас более восприимчивыми к болезням.

Учитывая, что с возрастом ваша иммунная система ослабевает, это то, о чем следует помнить. Кроме того, вы используете свои руки для выполнения множества повседневных задач, поэтому не следует упускать из виду, что сила вашего захвата должна быть на высшем уровне.

Это необходимо для вашего здоровья и общего благополучия. По словам Калеба, самый простой способ проверить силу хвата — использовать тестер силы хвата, например, ручной динамометр.

"Просто возьмитесь за ручку и сожмите ее, и инструмент покажет вам измерение", — объясняет Калеб.

Если у вас нет под рукой динамометра, вы можете проверить силу хвата, сжав рукой небольшую подушку или мяч для снятия стресса.

"Установите таймер на одну минуту и посмотрите, сколько раз вы сможете сжать и отпустить мяч для снятия стресса", — инструктирует Калеб. "Все, что больше 30 сжатий за этот промежуток времени, идеально для силы хвата".

Что касается контрольных показателей, для людей в возрасте от 35 до 40 лет 64 кг — это надежная цель.

Для людей в возрасте от 40 до 55 лет 27 кило — это отлично.

Людям в возрасте 55 лет и старше следует стремиться к 20 кило.

Уточнения

Си́ла — физическая векторная величина, являющаяся мерой воздействия на данное тело со стороны других тел или внешнего поля.

