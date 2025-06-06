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Мужчинам нужны эти 3 упражнения, чтобы не стесняться своего живота: как укрепить пресс за 15 минут

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Спорт

Если вы все еще полагаетесь на скручивания, чтобы сжечь жир на животе, пришло время пересмотреть свою стратегию. Хотя скручивания укрепляют ваш корпус, они не особо способствуют общему сжиганию жира.

Домашняя тренировка мужчины
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Домашняя тренировка мужчины

Чтобы эффективно уменьшить жир на животе, вам нужны движения всего тела, которые задействуют несколько групп мышц и повышают частоту сердечных сокращений.

Высокоинтенсивные упражнения с собственным весом активизируют ваш метаболизм и повышают выносливость мышц, помогая вам эффективнее сбрасывать упрямый жир.

Более того, вам не нужно оборудование, только ваше тело и решимость двигаться вперед.

Упражнения на пресс:

  • Тяга в наклоне
  • Мёртвый жук
  • Приседания.

Выполняйте по 20 раз 3 подхода.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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Мужчинам нужны эти 3 упражнения, чтобы не стесняться своего живота: как укрепить пресс за 15 минут
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