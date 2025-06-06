Мужчинам нужны эти 3 упражнения, чтобы не стесняться своего живота: как укрепить пресс за 15 минут

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Если вы все еще полагаетесь на скручивания, чтобы сжечь жир на животе, пришло время пересмотреть свою стратегию. Хотя скручивания укрепляют ваш корпус, они не особо способствуют общему сжиганию жира.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Домашняя тренировка мужчины

Чтобы эффективно уменьшить жир на животе, вам нужны движения всего тела, которые задействуют несколько групп мышц и повышают частоту сердечных сокращений.

Высокоинтенсивные упражнения с собственным весом активизируют ваш метаболизм и повышают выносливость мышц, помогая вам эффективнее сбрасывать упрямый жир.

Более того, вам не нужно оборудование, только ваше тело и решимость двигаться вперед.

Упражнения на пресс:

Тяга в наклоне

Мёртвый жук

Приседания.

Выполняйте по 20 раз 3 подхода.

Уточнения

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

