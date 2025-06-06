Мужчинам нужны эти 3 упражнения, чтобы не стесняться своего живота: как укрепить пресс за 15 минут

Если вы все еще полагаетесь на скручивания, чтобы сжечь жир на животе, пришло время пересмотреть свою стратегию. Хотя скручивания укрепляют ваш корпус, они не особо способствуют общему сжиганию жира.
Чтобы эффективно уменьшить жир на животе, вам нужны движения всего тела, которые задействуют несколько групп мышц и повышают частоту сердечных сокращений.
Высокоинтенсивные упражнения с собственным весом активизируют ваш метаболизм и повышают выносливость мышц, помогая вам эффективнее сбрасывать упрямый жир.
Более того, вам не нужно оборудование, только ваше тело и решимость двигаться вперед.
Упражнения на пресс:
Выполняйте по 20 раз 3 подхода.
Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.
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