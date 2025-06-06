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Заветные кубики пресса гарантированы: 3 упражнения для корпуса, которые рекомендуют тренеры

2:24
Спорт

Вы пытаетесь привести в тонус свой живот? Хотя многие думают, что ключ к сильному прессу — это бесконечные приседания и скручивания, по мнению большинства персональных тренеров, это не так. Лия Барта, сертифицированный инструктор по пилатесу, дала краткий обзор трех лучших упражнений для пресса, чтобы привести его в тонус, не требующих скручиваний.

Похудение
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Подъем колена на четвереньках

  1. Положите руки под плечи, а колени — под бедра. Позвоночник находится в нейтральном положении от головы до копчика. Для большей силы и сложности поместите небольшой мяч для стабилизации между коленями, чтобы задействовать приводящие мышцы и тазовое дно.
  2. Медленно поднимите колени на несколько дюймов от пола и опустите их, чтобы коснуться пола. Повторите 10 раз.

Мяч за лопатками

  1. Поместите небольшой стабилизирующий мяч за лопатками.
  2. Точное расположение будет зависеть от вашей силы и подвижности средней части тела. Расположение мяча ближе к плечам обеспечит большую поддержку корпуса и ограничит диапазон движений. Расположение мяча ближе к пупку усложнит упражнение.
  3. Сцепите руки вместе и поместите их за затылок.
  4. Опустите голову на руки, чтобы расслабить челюсть и задействовать широчайшие мышцы спины. Колени согнуты, ступни на полу, бедра на расстоянии друг от друга.
  5. Опустите верхнюю часть тела к полу, а затем поднимите со сгибанием вперед. Обязательно держите таз в нейтральном положении, чтобы не подворачивать его при подъеме. Повторите 10 раз.
  6. Добавьте вращение в каждую сторону для глубокого косого скручивания.

Удары носком по мячу

  1. Поместите небольшой мяч для стабилизации под копчик, а не под поясницу. Найдите нейтральное положение таза и поднимите ноги в положение столешницы.
  2. Медленно опустите одну ногу к полу и поднимите обратно на стол, следя за тем, чтобы не стабилизировать туловище, чтобы движение происходило только в ногах. Повторите 10 раз.

Это упражнение укрепит косые мышцы живота, поперечную мышцу живота, тазовое дно и ягодицы — все необходимое для создания сильного живота.

Уточнения

Мяч мя́чик — спортивный снаряд сферической формы, как правило обладающий свойствами упругой деформации. В основном используется в играх и спортивных играх. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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