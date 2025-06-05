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Хотите пресс после 40 лет? Выполняйте 3 упражнения в спортзале, чтобы сжечь жир на животе

1:45
Спорт

Не секрет, что тело меняется после 40 лет. Гормональные и метаболические сдвиги, происходящие на этом этапе жизни, обычно нелегко сказываются на талии. Если ваша цель — иметь пресс после 40 лет, читайте ниже.

Избыточный вес
Фото: Designed be Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Избыточный вес

Лора Кэдди, CPT и специалист по силовым тренировкам для женщин, предлагает пять лучших тренировок для жира на животе, которые можно начать выполнять как можно скорее в спортзале. С постоянством и упорной работой вы сможете достичь своей цели.

Жир на животе просто становится более упрямым после 40 лет.

Упражнения для пресса:

Становая тяга со штангой (3 подхода по 8 повторений)

  • Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, штанга расположена над средней частью стопы.
  • Согнитесь в бедрах и возьмитесь за перекладину чуть дальше ширины колена.
  • Держите спину ровно, грудь прямо, а плечи немного впереди перекладины.
  • Отталкивайтесь обеими пятками, чтобы поднять перекладину, одновременно выпрямляя колени и бедра.
  • Встаньте прямо в верхней точке движения.

Интервалы ходьбы под наклоном (6-8 раундов)

  • Идите со скоростью 3 или 4 мили в час. Установите наклон на 8-12%. Идите в течение 30-60 секунд.
  • Восстановитесь, идя без наклона в течение 90 секунд.

Приседания с гантелями спереди (3 подхода по 10 повторений)

  • Встаньте прямо, расставив ноги на ширину плеч.
  • Возьмите пару гантелей и держите по одной в каждой руке на высоте плеч.
  • Приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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