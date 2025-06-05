Хотите пресс после 40 лет? Выполняйте 3 упражнения в спортзале, чтобы сжечь жир на животе

Не секрет, что тело меняется после 40 лет. Гормональные и метаболические сдвиги, происходящие на этом этапе жизни, обычно нелегко сказываются на талии. Если ваша цель — иметь пресс после 40 лет, читайте ниже.
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Избыточный вес
Лора Кэдди, CPT и специалист по силовым тренировкам для женщин, предлагает пять лучших тренировок для жира на животе, которые можно начать выполнять как можно скорее в спортзале. С постоянством и упорной работой вы сможете достичь своей цели.
Жир на животе просто становится более упрямым после 40 лет.
Упражнения для пресса:
Становая тяга со штангой (3 подхода по 8 повторений)
Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, штанга расположена над средней частью стопы.
Согнитесь в бедрах и возьмитесь за перекладину чуть дальше ширины колена.
Держите спину ровно, грудь прямо, а плечи немного впереди перекладины.
Отталкивайтесь обеими пятками, чтобы поднять перекладину, одновременно выпрямляя колени и бедра.
Встаньте прямо в верхней точке движения.
Интервалы ходьбы под наклоном (6-8 раундов)
Идите со скоростью 3 или 4 мили в час. Установите наклон на 8-12%. Идите в течение 30-60 секунд.
Восстановитесь, идя без наклона в течение 90 секунд.
Приседания с гантелями спереди (3 подхода по 10 повторений)
Встаньте прямо, расставив ноги на ширину плеч.
Возьмите пару гантелей и держите по одной в каждой руке на высоте плеч.
Приседайте, пока бедра не станут параллельны полу.
Уточнения
Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.