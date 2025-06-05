10-минутная вечерняя растяжка поможет для быстрого избавления от жира на животе и стресса

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Если ваши вечера заполнены перекусами или валянием на диване, возможно, пришло время вернуть себе последние минуты вашего дня. Простая, структурированная растяжка может стать идеальным способом успокоить вашу нервную систему, снять напряжение с головы до ног и тонко разогнать ваш метаболизм.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тренировка девушки

Хотя интенсивные упражнения не идеальны прямо перед сном, осознанные движения низкой интенсивности — это совсем другая история. Эта процедура мягко активирует ваш корпус, удлиняет напряженные мышцы и задействует вашу парасимпатическую нервную систему, помогая вам снять стресс, одновременно улучшая ваше восстановление и состав тела с течением времени.

Никакого пота, никакого оборудования и необходимости выходить из спальни.

10-минутная вечерняя растяжка

Эта растяжка сочетает глубокое дыхание, растяжки для снятия напряжения и легкую активацию корпуса, чтобы помочь вам расслабиться, одновременно тонко поддерживая ваш метаболизм сжигания жира.

Вот поминутное описание:

Минута 1: Дыхание сидя

Минута 2: Вращения шеи и круговые движения плечами

Минута 3: Растяжка "нитка в иголку"

Минута 4: Наклон вперед сидя

Минута 5: Скручивание позвоночника лежа (правая сторона)

Минута 6: Скручивание позвоночника лежа (левая сторона)

Минута 7: Марш ягодичного моста

Минута 8: Растяжка бабочки лежа с диафрагмальным дыханием

Минута 9: Поза счастливого ребенка

Минута 10: Ноги вверх по стене

Эта 10-минутная вечерняя растяжка — не жесткое предписание, а гибкая структура. Вы можете смешивать и подбирать движения в зависимости от того, как ваше тело чувствует себя в этот день. Возможно, однажды вечером вы сделаете только пять растяжек. Возможно, в другой вечер вы будете удерживать несколько поз дольше, сосредоточившись на глубоком дыхании.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

