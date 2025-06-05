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Сколько бёрпи вы можете сделать за 60 секунд? Вот что это говорит о вашей физической форме

2:44
Спорт

Берпи, возможно, являются самым ненавистным (и спорно эффективным) упражнением с собственным весом. Любите их или ненавидьте, но это невероятно эффективное испытание вашей общей физической подготовки.

Мужчина делает бёрпи
Фото: commons.wikimedia.org by Taco fleur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина делает бёрпи

От сердечно-сосудистой выносливости и координации до взрывной силы и ментальной выдержки, если вы когда-либо задыхались в середине подхода, вы точно знаете, что мы имеем в виду. Сколько полных берпи вы можете сделать за 60 секунд?

Это простое испытание может многое рассказать о вашем уровне физической подготовки. Оно требует общей силы тела, анаэробной способности и как раз нужного количества темпа, не говоря уже о ментальной стойкости, чтобы преодолеть травм.

Как правильно выполнить берпи

Берпи заслужило свою брутальную репутацию не просто так. Оно сочетает в себе силу, кардио и координацию в одном непрерывном движении. Но ваша техника должна быть четкой, чтобы получить максимальную пользу (и точный подсчет).

Как это делать (пошагово)

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч и руки по бокам.

Опуститесь в положение приседа и положите руки на пол перед собой.

Отпрыгните ногами назад, чтобы приземлиться в положение высокой планки — корпус напряжен, тело прямое.

Опустите грудь на пол (грудь должна коснуться пола, чтобы засчитать).

Оттолкнитесь обратно в планку, затем подпрыгните ногами вперед, чтобы вернуться в присед.

Взрывным движением подпрыгните, вытянув руки над головой.

Это одно повторение.

Повторите немедленно — без пауз, без сокращений.

Что говорит ваш счет за берпи о вашей физической форме?

Готовы проверить себя? Установите таймер на 60 секунд и считайте свои берпи от груди до пола; без полуповторов, без отдыха в верхней точке. Ваше число — отличный индикатор общей подготовки вашего тела и работоспособности.

Ниже среднего: менее 12 берпи. Вы только начинаете свой фитнес-путь — пора развивать выносливость, силу и эффективность движений.

Средний: от 10 до 14 берпи. Уважаемый! У вас есть прочная база силы и выносливости, и есть куда расти.

Выше среднего: от 15 до 20 берпи. Вы в форме и выносливы. Ваша кондиция крепка, и ваше тело быстро восстанавливается.

Элитный: более 21 берпи. Кондиция элитного уровня, взрывная сила и выдающаяся работоспособность.

Уточнения

Бёрпи (англ  Burpee, от имени изобретателя упражнения доктора Royal Burpee) — базовое многосуставное физическое упражнение, которое задействует много мышц тела, улучшает ловкость и выносливость. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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