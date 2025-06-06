Соцсети разорвала эта простая тренировка: 3 упражнения сделают ваши руки стройными и подтянутыми

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Люди в соцсетях клянутся, что приведенные ниже упражнения работают, когда речь идет о более стройных руках.

Фото: wikimedia.org by Shtarka1, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Упражнения для рук

Удержание рук

Блогер eunicness поделилась в видео: "Сделайте это, чтобы получить стройные руки за одну неделю".

Она призывает зрителей следовать ее программе тренировок из пяти "легких" упражнений, чтобы сжечь жир на руках.

Импульсы на руке

Блогер Карла Висентин поделилась на платформе видео об "упражнениях для рук, которые я использовала, чтобы похудеть".

Некоторые из них включают импульсы. В клипе она делает одну минуту плечевых импульсов, одну минуту передних плечевых импульсов и еще одну минуту молитвенных импульсов.

Отведение руки назад на трицепс

Другое упражнение, которое Висентин включает в свою программу для рук, — это отведение трицепса назад.

Вы можете выполнять это упражнение с гантелями или бутылками с водой в качестве замены. Возьмите гантель или бутылку с водой в каждую руку, наклонитесь вперед, отведите бедра назад и вытяните обе руки назад. Сожмите трицепсы, прежде чем поднести гантели к груди.

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

