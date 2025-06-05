Придайте тонуса дряблым рукам: Дениз Остин поделилась лучшими упражнениями

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Если вы ищете продуктивную тренировку, обратитесь к Дениз Остин, одному из самых известных тренеров и экспертов по фитнесу всех времен. Блогер и основатель журнала недавно поделилась своими упражнениями для подтяжки и тонуса "дряблых рук".

Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сосудистые звёздочки

Сгибание бицепса

Сгибание рук на бицепс — это настоящее золото, когда дело касается наращивания силы и тонуса мышц верхней части руки. Они изолируют бицепсы и помогут вашим рукам выглядеть невероятно скульптурными.

Дениз — поклонница сгибаний рук на бицепс и выполняет их в своем видео с тренировками.

"Убедитесь, что, когда вы это делаете, ваша спина сильная и прямая", — советует она, держа в руках легкие гантели. "Сгибайте руки до конца. Полный диапазон движения. Делайте это в течение целой минуты".

Отведение руки назад на трицепс

Когда дело доходит до формирования верхней части рук, вы не можете забыть поработать над трицепсами. В этом упражнении вы наклоняетесь вперед с прямой спиной и вытягиваете руки за собой, держа гантели в руках.

"Тяга" и "Толчок" гантелей

В третьем упражнении Дениз держит в руках набор гантелей. Она "отводит" руки назад, а затем "выталкивает" их вверх, отмечая, что это эффективное движение для построения "сексуальных рук в майке".

"Опустите руки вниз и вытолкните их обратно вверх", — инструктирует Дениз, удерживая руки под углом 90 градусов. "Одна целая минута, втяните живот и выпрямите спину. У вас получится".

Уточнения

Трёхгла́вая мы́шца плеча́ (три́цепс, лат. musculus triceps brachii) — мышца-разгибатель задней группы плеча, занимает всю заднюю сторону плеча, состоит из трёх головок — длинной (caput longum), латеральной (caput laterale) и медиальной (caput mediale).

