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Звезда Универа Мария Кожевникова: именно она стала для актрисы главным кумиром и помогла добиться успеха

1:25
Спорт

Общественный деятель и звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова призналась, что ее успех в жизни во многом обусловлен влиянием гимнастки Яны Батыршиной.

Мария Кожевникова
Фото: Telegram-канал Марии Кожевниковой is licensed under public domain
Мария Кожевникова

По словам Кожевниковой, она познакомилась с Яной в 13 лет, и с тех пор они стали близкими подругами. Батыршина, которая была кумиром Кожевниковой с детства, оказала на нее значительное влияние.

Мария рассказала, что Яна делилась с ней своими купальниками, предметами и советами, что помогло ей развиваться как гимнастке и личности.

"У меня был действительно правильный пример для подражания. Яна — это человек, который сам себя сделал. И из-за этого, я думаю, у меня в жизни получилось все. Я тоже всегда шла вперед, не смотрела ни на какие трудности, боли и так далее", — отметила Кожевникова.

Благодаря Батыршиной, Кожевникова смогла преодолеть трудности и достичь значительных успехов в спорте, став мастером спорта. Она также отметила, что этот опыт закалил ее характер и научил добиваться своих целей, что впоследствии помогло ей в актерской и политической карьерах, пишет Общественная Служба Новостей.

Кожевникова подчеркнула, что Яна Батыршина стала для нее примером для подражания, вдохновив ее не отступать от своих мечтаний и стремиться к совершенству.

Уточнения

Мари́я Алекса́ндровна Коже́вникова (род. 14 ноября 1984, Москва) — российская актриса, получившая известность благодаря роли Аллы Гришко в комедийном сериале «Универ». 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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