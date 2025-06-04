Разбудите свой метаболизм: 5 упражнений, которые стоит делать каждое утро

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Начать утро с бодрости и энергии — возможно с помощью этих простых растяжек, которые активируют метаболизм, ускоряют кровообращение и заряжают энергией.

Фото: Designed be Freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка делает ягодичный мостик

Эти пять упражнений помогут вам перейти из состояния сна в активный режим. Вместо того, чтобы снова погрузиться в пассивные позы, используйте силу тела, чтобы активно растягиваться. Уже после первых минут растяжки вы почувствуете, как ваше тело просыпается и становится готовым к активному дню.

Вытягивание стоя с наклоном в сторону

Это упражнение активирует не только корпус, но и улучшает гибкость позвоночника и межреберных мышц.

Как выполнять

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки подняты вверх.

Сцепите пальцы и потянитесь вверх.

Сделайте наклон в правую сторону, не сгибая грудную клетку.

Вернитесь в центр и повторите на другую сторону.

Выпады с поворотом позвоночника

Этот элемент помогает не только растянуть бедра, но и учит контролировать вращение корпуса, что важно для поддержания силы и гибкости.

Как выполнять

Сделайте глубокий выпад назад, колено левой ноги на уровне лодыжки.

Поверните корпус влево и выдохните в пиковой точке.

Вернитесь в исходное положение и повторите для другой стороны.

Прогулка в Лоу-Кобра

Эта растяжка не только активирует плечи, но и помогает раскрыть грудную клетку, прокачивая всю переднюю линию тела.

Как выполнять

Согните бедра, переместитесь в положение планки.

Опустите бедра и поднимите грудь, отводя плечи назад в позу кобры.

Вернитесь в исходное положение, делая плавное движение.

Стоячий захват колена для раскрытия тазобедренного сустава

Это упражнение помогает не только раскрыть бедра, но и развивает баланс и гибкость. Идеально для тех, кто много сидит.

Как выполнять

Подтяните правое колено к груди, обнимите его.

Выведите колено наружу, как ворота.

Повторите на другую сторону, не забывая держать спину прямой.

Подъем на носки с поднятием рук

Это упражнение активирует не только икры, но и улучшает осанку, укрепляя верхнюю часть спины.

Как выполнять

Встаньте прямо, ноги на ширине бедер, руки по бокам.

Поднимитесь на носки и одновременно поднимите руки над головой.

Вернитесь в исходное положение, контролируя движение.

Разгоните свой метаболизм уже с утра

Начав день с этих простых упражнений, вы не только активируете своё тело, но и запускаете метаболизм, что помогает поддерживать высокую энергию и настроение на протяжении всего дня. Придерживайтесь этой утренней рутины, и ваше тело будет благодарно вам за каждое движение.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

