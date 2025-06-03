3 лайфхака для приседаний, которые мгновенно улучшат вашу технику

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Правильная подвижность голеностопных суставов — ключ к успешным приседаниям. Если у вас возникают трудности с выполнением этого упражнения, возможно, проблема кроется в ограниченной подвижности лодыжек. Эксперт по фитнесу Глен Оуэн делится тремя простыми способами, которые помогут улучшить технику и сделать ваши приседания глубже и эффективнее.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мужчина приседает со штангой

Поднимите пятки для более глубоких приседаний

Один из простых и быстрых способов улучшить приседания — это приподнять пятки с помощью специальных блинов, деревянной доски или обуви с каблуками. Это позволит вам увеличить длину большеберцовой кости, что поможет вам опускаться глубже в приседаниях и повысит эффективность упражнения.

Как это работает: подъем пяток помогает изменить угол наклона и улучшить баланс, что даёт возможность выполнять более глубокие и стабильные приседания. Особенно полезно для тех, кто часто чувствует напряжение в лодыжках.

Тренируйте дорсифлексоры

Дорсифлексия — это движение, при котором стопа тянется вверх, к голени. Укрепление этих мышц помогает улучшить контроль над стопой и лодыжками, что освобождает от напряжения при приседаниях и позволяет вам двигаться глубже.

Совет: для улучшения подвижности лодыжек выполняйте упражнения на дорсифлексию. Это поможет увеличить диапазон движений и снизить напряжение в области лодыжек, что сделает приседания более комфортными.

Понимание собственной биомеханики

Каждое тело уникально, и важно понимать, как работает ваше тело при приседаниях. Например, у людей с длинными бедрами и короткими голенями техника приседаний может отличаться. Также стоит обращать внимание на то, как ведет себя каждая лодыжка: если одна из них ограничивает амплитуду, это может вызвать проблемы в выполнении упражнения.

Совет: оцените, как ваша биомеханика влияет на приседания, и корректируйте технику для лучшей эффективности. Возможно, вам нужно обратить внимание на тренировку подвижности лодыжек или учесть особенности своего тела.

Подытожим

Проблемы с подвижностью лодыжек могут замедлить ваш прогресс в приседаниях, но эти три простых способа помогут решить эту задачу. Силовые тренировки, тренировка дорсифлексоров и правильная техника — всё это сделает ваши приседания более эффективными и безопасными.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

