3 лайфхака для приседаний, которые мгновенно улучшат вашу технику

Правильная подвижность голеностопных суставов — ключ к успешным приседаниям. Если у вас возникают трудности с выполнением этого упражнения, возможно, проблема кроется в ограниченной подвижности лодыжек. Эксперт по фитнесу Глен Оуэн делится тремя простыми способами, которые помогут улучшить технику и сделать ваши приседания глубже и эффективнее.
Один из простых и быстрых способов улучшить приседания — это приподнять пятки с помощью специальных блинов, деревянной доски или обуви с каблуками. Это позволит вам увеличить длину большеберцовой кости, что поможет вам опускаться глубже в приседаниях и повысит эффективность упражнения.
Дорсифлексия — это движение, при котором стопа тянется вверх, к голени. Укрепление этих мышц помогает улучшить контроль над стопой и лодыжками, что освобождает от напряжения при приседаниях и позволяет вам двигаться глубже.
Каждое тело уникально, и важно понимать, как работает ваше тело при приседаниях. Например, у людей с длинными бедрами и короткими голенями техника приседаний может отличаться. Также стоит обращать внимание на то, как ведет себя каждая лодыжка: если одна из них ограничивает амплитуду, это может вызвать проблемы в выполнении упражнения.
Проблемы с подвижностью лодыжек могут замедлить ваш прогресс в приседаниях, но эти три простых способа помогут решить эту задачу. Силовые тренировки, тренировка дорсифлексоров и правильная техника — всё это сделает ваши приседания более эффективными и безопасными.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
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